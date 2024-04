Los policías se plantan contra Marlaska: Declaran el conflicto colectivo por sus "desprecios" y "humillaciones"

Lo tienen claro. Seguir esperando ya no es una opción, porque el compromiso del Ministerio del Interior con los policías nacionales es "cero". De nada sirvió que miles de agentes y guardias civiles saliesen a las calles el pasado 16 de marzo para mostrar su malestar contra un Ejecutivo, el de Pedro Sánchez, y un ministro, Fernando Grande-Marlaska, que una vez y otra también se limitan a "humillar", "ignorar" y "despreciar" sus reclamaciones. Una situación que se alarga en el tiempo y por la que la Confederación Española de la Policía (CEP) lleva dos meses y medio sin asistir a las reuniones convocadas por la Dirección General de la Policía.

"Porque los mismos que se ponen medallas con nuestro trabajo, los que una y mil veces repiten que somos esenciales para la sociedad, son los mismos que no mueven un solo dedo para mejorar nuestras condiciones profesionales", denuncian desde el sindicato. Por ello, han dicho "basta" y han registrado un conflicto colectivo, que implica la celebración de un Pleno extraordinario del Consejo de Policía. El objetivo es conseguir que Marlaska deje de echar balones fuera y explique cómo y cuándo se van a llevar a cabo las mejoras exigidas por los agentes, los mismos que hace menos de veinte días salieron unidos a las calles.

Sobre la mesa: la jubilación digna, la equiparación salarial, ser reconocidos profesión de riesgo, mayor protección jurídica y personal para los agentes... y un sinfín de asuntos pendientes para los que se antoja necesaria la unión de todos los sindicatos. "Dice el Ministerio del Interior que están debatiendo en un grupo de trabajo cómo mejorar nuestras jubilaciones y considerarnos profesión de riesgo. Pero no dice que el 28 de febrero el PSOE se abstuvo en la votación en el Congreso que apoyaba que se nos diese esa consideración; ni que el 3 de abril hicieron lo mismo en el Senado; ni que trataron de boicotear en Europa la petición de la CEP en este ámbito, que muy a pesar de ellos salió adelante el 19 de marzo", reprochan al Ejecutivo.

Pero no son los únicos temas por los que el Gobierno de Sánchez ha sacado pecho, con una verdad a medias. "Dice Marlaska que hay más policías que nunca y que cobramos un 38% más que antes de la equiparación. Pero no dice que se niega a ejecutar en su totalidad el acuerdo firmado con sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil en 2018 y que tiene recurrida en la Audiencia Nacional una sentencia de 2023, que le obligaba a volver a sentarse con nosotros. La realidad es que no quieren avanzar en la equiparación ni un milímetro", sentencian desde la CEP.

Y seguimos. En lo que a la seguridad de los agentes se refiere, hay que recordar que en 2023 se registraron 1.400 agresiones al mes a policías y guardias civiles, "sin que nadie frene ya este deterioro del principio de autoridad en las calles". Es más, lejos de tomar medidas para solucionar el problema, anuncian que recortarán la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, denominada por algunos partidos de izquierda "ley mordaza", una norma esencial para el trabajo en la calle de los agentes. Por no hablar de que el Ejecutivo aún no ha cumplido la sentencia ganada por este sindicato en febrero en el Supremo y que le obliga a contratar un seguro de responsabilidad civil para los policías.

"Es el momento de exigir una Policía en la que se respete y honre a los jubilados (con mejores pensiones). En la que se reconozca el riesgo y sacrificio de décadas de servicio con jubilaciones anticipadas sin pérdida de poder adquisitivo. En la que se mejoren las retribuciones para estar a la altura de otros Cuerpos de Seguridad. En la que se compren miles y miles de pistolas táser, entre otro material, para estar más protegidos en las calles. Y en la que los policías y sus derechos sean una prioridad absoluta para nuestros gobernantes", reclaman desde la CEP.

Sin embargo, desde este sindicato son conscientes de que para que el conflicto colectivo sea eficaz es necesaria la unión de todos los sindicatos, ya que ellos solo tienen dos de los catorce vocales que conforman el Consejo de Policía. "No sirven ya las excusas. Ni a nosotros ni a quienes cada mes se jubilan y sufren el zarpazo de la jubilación en sus nóminas", explican, no sin antes añadir que los agentes no van a entender que los sindicatos sigan actuando "como si no pasara nada".