Marlaska "rescata" la jornada laboral de los policías para tapar su "pasotismo" con la equiparación y las jubilaciones

Seis meses ha tardado la Dirección General de la Policía (DGP) en convocar de nuevo a los sindicatos para debatir la nueva jornada laboral. Prórroga tras prórroga el problema sigue coleando sin visos de solución, ya que, tal y como denuncia la Confederación Española de la Policía (CEP), la desidia y el "desprecio" de Interior no ayudan. Es más, consideran que esta "invitación" no es más que una pantalla para esconder la falta de avances en temas más prioritarios como la jubilación digna, la declaración de profesión de riesgo, la equiparación salarial o dotar de mayor seguridad jurídica a los agentes. No hay que olvidar que el número de agresiones a los policías ha aumentado considerablemente.

Desde este sindicato califican la negociación de la jornada laboral, como "la más oscura y opaca de toda la historia de nuestro Cuerpo". Recriminan que "no se difundió ni un solo borrador de trabajo y quienes asistieron jamás desvelaron qué cambios concretos estaban pactando con la DGP".

Y es que, pese a que la CEP decidió no asistir a ninguna reunión ante lo que calificaron como un "desprecio" a los agentes, consiguieron hacerse con el primer borrador o documento y lo difundieron para que todos los policías vieran las "barbaridades" que proponían. "Era una provocación total", aseveran. Precisamente por todo ello, la CEP declaró el conflicto colectivo en abril, que mantiene a día de hoy, al igual que la exigencia de que el ministro Marlaska dimita.

Negociación "condenada al fracaso"

Desde ese fatídico día de febrero, se han celebrado once reuniones sin avance alguno. ¿El motivo? Principalmente, económico. "No había sobre la mesa un solo euro para mejorar ni una de las reivindicaciones históricas (servicios extraordinarios, turnicidad, asistencia a juicios, etc.). Y sin dinero, sin avances para todos y sin más derechos, esa mesa estaba condenada al fracaso", explican desde el sindicato. Por no hablar de que la propuesta de Interior "discriminaba a miles de compañeros", al dejarles fuera de las necesarias mejoras en su jornada (UIP, UPR, unidades de investigación, etc.).

Así las cosas, desde la Confederación Española de la Policía señalan que la negociación murió el 30 de mayo, "por mucho que nos intentaran vender que allí estaba ocurriendo un acontecimiento histórico". Ahora, casi seis meses después, la Dirección General de la Policía vuelve a convocarles para el próximo 21 de noviembre.

La nueva subdirectora general de Recursos Humanos y Formación, a la que auguran el mismo éxito que a su predecesor, intenta retomar algo que "sabe (o debería saber) que no va a poder sacar adelante si no es con otro método y otro enfoque", señalan. De este modo, dejan claro que "si viene con más de lo mismo", la respuesta de la CEP será la misma. "Mientras no haya avances reales en lo que de verdad preocupa e importa a los policías de todas las escalas", no se van a prestar a "dar oxígeno" a ninguna negociación "fake".