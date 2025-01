Miguel Ángel Rodríguez, a un periodista sobre el "fraude" del novio de Ayuso: "No hay nada que ocultar"

José Precedo, director adjunto de Eldiario.es, entregó al Tribunal Supremo varios pantallazos de la conversación que tuvo por WhatsApp con Miguel Ángel Rodríguez la noche antes de que publicase su medio la información en que aseguraron que "la pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla".

Dejó voluntariamente en manos del magistrado Ángel Hurtado, que investiga al fiscal general y la provincial de Madrid por la supuesta filtración de los datos del novio de Isabel Díaz Ayuso, estos mensajes después de que declarase como testigo en la causa y con el fin de que no quedase duda alguna de la versión que dio en su declaración.

A las 21:50 del 11 de marzo este periodista escribe al director de gabinete de la presidenta madrileña para hacerle saber que van a publicar "en las próximas horas" un artículo "que afecta directamente a la pareja" de su jefa, Díaz Ayuso. Como no había podido contactar con el jefe de prensa de la presidenta, para trasladarle "una serie de preguntas" sobre esto mismo, "te las hago llegar por aquí".

El asunto que afecta a la presidenta, concreta Precedo en el segundo WhatsApp, es que van a publicar "un caso de fraude fiscal de la actual pareja de la presidenta", el empresario Alberto González Amador. Las cuestiones que este periodista quiere intentar que le sean contestadas desde la presidencia de la Comunidad de Madrid son las siguientes, que expone, de una en una.

Las preguntas que el periodista intenta que respondan

"¿Conocía Ayuso el fraude a la Agencia Tributaria que atribuye a su pareja?"; "¿tuvo alguna información de su participación en la presentación de facturas falsas par rebajar los beneficios económicos de sus sociedades?"; "¿ha comprado la presidenta alguna propiedad inmobiliaria con su pareja, tal y como se ha publicado?", y "¿quién paga la vivienda en la que reside?".

MAR -como se le conoce- le responde al momento de forma tajante y escueta a este listado de preguntas: "Vosotros veréis". A lo que, tres minutos después, replica Precedo con un "¿es la respuesta oficial de la CAM (Comunidad autónoma de Madrid)?". "No somos CAM. Somos CM (Comunidad de Madrid)", le corrige el principal asesor de Ayuso.

El periodista le insiste en que "entiendo que esa es toda la respuesta del equipo de la presidenta". MAR, ahora sí, se lo confirma: "Claro. Nada de lo que preguntas tiene que ver con la Comunidad de Madrid".

El "número dos" de ElDiario.es se lo rebate, apuntando a que "son preguntas pertinentes para un dirigente público". Miguel Ángel Rodríguez le contesta, esta vez, entrando en el asunto. "¿Fraude de su pareja? Eso que dices es muy grave. Tu verás" e "insiste", como él mismo dice, en que "vosotros veréis" y que "nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid".

Precedo quiere, al menos, como se deja ver en el cruce de wasaps que sigue, lograr una respuesta a si Ayuso "se compró su piso con esta persona (González Amador)" y "quién paga la vivienda la que está".

Rodríguez le traslada, sobre ello, que "a mí no me consta que se haya comprado un piso". Al periodista -admite en contestación- "tampoco le consta", pero, asegura, que "como distintos medios lo han publicado y no he visto desmentidos, prefiero preguntarlo".

"Dicen los periodistas norteamericanos que noticia es lo que alguien quiere ocultar: aquí no hay nada que ocultar", le responde MAR. El director adjunto de este medio online "comparte" esta definición, pero "en este caso" no está de acuerdo con que "no haya nadie ocultando cosas". "Los hay y varios", le deja claro.

El responsable del gabinete de Ayuso le anima a que lo descubra "con datos ciertos, no con sospechas infundadas", a lo que Precedo le asegura en que "no habrá ninguna sospecha infundada en la pieza de mañana". Al final del penúltimo mensaje que le envía a Rodríguez le hace saber que le tiene "aprecio" por una conversación de hace años y le reconoce sus "absolutos éxitos profesionales".

MAR zanja el asunto de manera escueta: "Insisto: vosotros veréis. Hasta mañana". Hasta aquí llega los wasaps que ha entregado este periodista al instructor del Supremo de la causa contra el fiscal general del Estado y la fiscal jefa provincial de Madrid por su presunta responsabilidad en la filtración de los correos de la defensa del novio de la presidenta popular con la Fiscalía para llegar a un acuerdo de conformidad por el caso fiscal que publicó, al día siguiente de esta conversación, Eldiario.es.