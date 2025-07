La ministra de Defensa, implacable: "Es muy gordo lo que está pasando"

"Es muy gordo" lo que está pasando con los casos de corrupción que afectan a personas vinculadas al PSOE, en particular, con los casos de Santos Cerdán o José Luis Ábalos. Con esta contundencia ha reaccionado hoy la ministra de Defensa, Margarita Robles, al tiempo que ha pedido ser "implacable" contra estas conductas que se están reproduciendo en su partido.

"Hay que ser absolutamente duro con los que están implicados en la corrupción y hay que dar todas las medidas necesarias para reforzar a la administración de Justicia, que está haciendo su trabajo y que lo está haciendo bien, para que ninguna conducta que sea sospechosamente impune no sea investigada y en su caso, castigada", ha subrayado Robles en una entrevista en Telecinco recogida por Efe.

Con respecto a los dos ex secretarios de Organización de los socialistas, la titular de Defensa afirma que "tiene que caer todo el peso de la ley" y considera que la prioridad ahora es colaborar "al máximo" con la UCO y con la Justicia y, en este sentido, Robles ha destacado la "magnífica investigación" realizada por la UCO y los jueces.

Ante la posibilidad de que se diera un caso de financiación irregular dentro del PSOE, Robles ha dicho que "sería una enorme responsabilidad", pero ha pedido diferenciar entre la responsabilidad política y la responsabilidad penal. "Creo que la responsabilidad penal solo corresponde a los jueces".

Preguntada por si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que depende del Ministerio de Defensa, nunca le alertó de las actuaciones de Cerdán o Ábalos, Robles ha respondido que "nunca" desde el Gobierno se ha dado ningún tipo de instrucción al centro sobre "actuaciones personales" y ha incidido en que no es la responsabilidad ni el cometido de este organismo investigar "la vida privada ni los gastos de nadie".

Con respecto a las críticas del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, Robles ha dicho que no tiene "claves suficientes dentro del PSOE", pero reconoce que García-Page "gana elecciones" y "la gente le vota y le quiere". "Con eso hay que ser muy respetuoso". "Yo no entro en las cuestiones del partido porque no me toca entrar a mí, pero creo que un político que consigue tener mayorías absolutas es un político que hay que valorarlo y hay que respetarlo, como hay que respetar a cualquier presidente de una institución", ha señalado.

Por otra parte, y en cuanto a la denuncia de la exvicesecretaria general del PSOE y actual delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, de que el machismo sigue presente en las filas socialistas, Robles ha señalado que efectivamente sigue existiendo en la sociedad en todos los ámbitos, también en la política, y ha advertido de que a veces se manifiesta a través de una expresión o "no dejarte tener un determinado protagonismo en cosas que son tuyas".

Por último, Robles ha reconocido que no le gusta el calificativo de "pájara" que supuestamente utilizó Sánchez para referirse a ella en una conversación de Whatsapp con Ábalos, en un contexto, ha dicho, en el que el exministro hacía una descalificación "un poco machista" de ella tratando de "provocar un poco" al presidente, si bien ha considerado un honor que en otro mensaje dijera que la ministra "duerme con el uniforme". "Como me decía alguno que decía Pepe Mujica (el expresidente de Uruguay) qué sería de la vida sin pájaros ni flores. Yo me llamo Margarita, me apellido Robles, pues ahora también pájaros", ha ironizado la ministra.