Moción de censura en Pamplona, el pleno del Ayuntamiento en directo: máxima tensión

Los resultados electorales desde 2007 indican que no y que lo que habría cambiado son las posiciones del Partido Socialista. Y es que de 2007 a 2023 ha ganado siempre UPN las elecciones a la comunidad foral. En 2007 obtuvo 24 escaños y el PSN, 12. (Bildu estaba ilegalizado) de manera que, si el PSOE quería, gobernaba el nacionalismo, y no fue así ya que IU sacó 12 y Nabai otros 12. En los comicios de 2011 UPN logró 19 asientos y PP, 4 que sumados hacen 23. PSN obtuvo, 9; Nabai, 8; Bildu, 7; IE, 3. Aquí, los socialistas tenían la posibilidad de tender la balanza.

En 2015 sumaban 26 escaños Gera Bai (9), Bildu (8), IE (2), Podemos (7) por lo que el PSN (7) no era necesario frente a UPN (17) y PP (2).

En 2019 hay un cambio de rumbo pero no tanto en el electorado sino en las decisiones del Partido Socialista. Navarra Suma (UPN+PP+CS) logran 20 escaños frente a PSN (11), Geroa Bai (9), Bildu (7), Podemos (2), IE (1). Con estos resultados, si el PSN de María Chivite no hubiera querido no habría pactado con los nacionalistas. Ocurre lo mismo en 2023, donde la suma de UPN (15), PP (3), Vox (2) da 20 parlamentarios frente a PSN (11), Geroa Bai (7), Bildu (9), Podemos (3). Si los socialistas hubieran querido podrían haber llegado a un pacto con UPN, algo que descartaron desde el primer momento.