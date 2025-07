El PP en modo Gobierno, así es el gabinete en la sombra de Feijóo

«Quedan dos años». En el politburó gallego lo tienen claro. No habrá elecciones en otoño, ni en el 2026. Porque a Pedro Sánchez no le convienen. Básicamente. Pero la realidad es tozuda. La legislatura entró en punto puerto en enero, los socios andan a la gresca, no hay Presupuestos a la vista y la agenda judicial, que la política, por más que quisiera, no termina de controlar; marca la pauta. En resumen: el Gobierno puede saltar por los aires en cualquier momento.

Alberto Núñez Feijóo, para rematar el curso, ha «electoralizado» a su partido y, para el mes de agosto, tiene a un equipo liderado por Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial, encargado de redactar un listado con las leyes «antisanchistas» que deben ser «derogadas» o «sustituidas» y un programa «cien días» con las diez reformas que aplicaría nada más descerrajar la Moncloa.

En el entorno del presidente popular aseguran que, a día de hoy, no hay cuaderno azul con los nombres que ocuparían las carteras de un hipotético Consejo de Ministros. «No hemos hablado de nada de eso».

Lo cual no quita que, poco a poco, Feijóo ha tanteado a distintos perfiles que, llegado el momento, llamará a filas desde el poder. Ni que, a día de hoy, tenga un Gabinete en la sombra, personas de su máxima confianza, que le asesoran y que con toda seguridad ocuparán puestos clave en la Moncloa. Caso de su jefa de Gabinete, Marta Varela, su responsable de Proyección e Imagen, Mar Sánchez Sierra, a la que todos ubican como Secretaria de Estado de Comunicación; el Coordinador de Acción Exterior, Ildefonso Castro; el Parlamentario, Álvaro Pérez, o un núcleo de diputados gallegos que antaño le acompañaron en la Xunta y que ahora bregan en el Congreso de los Diputados sin más galones que la cercanía al líder.

El caso más paradigmático es el de Paco Conde. En 2012 fue nombrado consejero de Economía del gobierno gallego, en la siguiente legislatura asumió las carteras de Industria y Empleo, y acabó de vicepresidente.

La dirección clandestina

Forma parte de una suerte de «dirección clandestina», en la que aparecen otros nombres como el de Pedro Puy Fraga, sobrino del fundador del partido, doctor en derecho y portavoz del PP en el parlamento gallego casi toda la etapa de Feijóo al frente de la región. Ahora, ocupa escaño en la Cámara Baja, donde preside la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital, y es portavoz en la de Hacienda.

Dirigentes populares consultados por LA RAZÓN dan por sentado que ambos tendrán despacho en la sede del Gobierno. «Si no es ministro de Industria, Paco Conde perfectamente podría ser jefe de la oficina económica», vaticina un destacado diputado. Precisamente su perfil técnico es lo que lo mantiene apartado del ruedo. Para la riña contra el «sanchismo» Feijóo no quiere «quemar» a quienes luego aupará.

De su comité de dirección, hay dos personas que el grueso de la dirigencia ven fotografiadas en las escalinatas de la Moncloa. El primero, Alberto Nadal, que ha renunciado a su trabajo como directivo en el Banco Interamericano de Desarrollo, con sede en Washington, para volver a Génova 13. Es más, para poder fichar por el PP, su mujer, Eva Valle, que fue jefa de la Oficina Económica del Gobierno con Rajoy, ha tenido que cesar como directora general de Relaciones Institucionales del Banco de España. Unos sacrificios que, apuntan en las filas populares, sólo pueden estar justificados con una recompensa en el Gobierno.

Hay dudas sobre Cuca Gamarra. En el cónclave del partido, Feijóo le dio a entender que será llamada para altas responsabilidades por la forma en la que ha renunciado a la secretaría general. Hay quienes la ven ministra, otros, presidenta del Congreso.

Gracias a la fundación del PP, Reformismo 21, que dirige Pablo Vázquez, otra persona del círculo de Feijóo, hay un programa de gobierno en el horno. También profesionales del sector privado que gustan para la administración. Cuando las generales del 23-J, se quedó en un cajón un excel que un equipo de Génova realizó con la posible estructura: secretarios de Estado, subsecretarios y directores generales. Ahí sigue, pendiente de ser rescatado... y actualizado.