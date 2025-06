Moncloa desliza la prevaricación del Supremo contra García Ortiz

El Gobierno mantiene su apoyo al fiscal General del Estado y lo hará "hasta el final". Así lo aseguran fuentes gubernamentales que puntualizan que "con las pruebas que hay encima de la mesa", en referencia a la ausencia de las mismas, su respaldo no variará. Esto, a pesar de que Álvaro García Ortiz acabe finalmente sentado en el banquillo, como se prevé, porque si es condenado, deberá abandonar su cargo obligatoriamente por la consiguiente inhabilitación que lleva aparejada la pena.

En Moncloa reconocen que su posición es "complicada" para poder expresar públicamente lo que piensan del caso y, aunque en privado, algunas fuentes apuntan a un "lawfare de manual", en público se muestran más "prudentes". Sin embargo, el mensaje es claro. "La conclusión del auto no se corresponde con el texto que lo sustenta", señalan las citadas fuentes. Aunque asumen que desde la mesa del Consejo de Ministros sería "impropio" hacer aseveraciones más graves, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, deslizó claramente un delito de prevaricación en la actuación del juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado.

"Es evidente que hay algunos jueces que están haciendo cosas difíciles de entender", ha señalado, apuntando inmediatamente que no existe ninguna "prueba directa" que sustente las acusaciones que se realizan contra el fiscal general. La portavoz ha evitado una confrontación directa con el Tribunal Supremo, sin respaldar las palabras de su colega Óscar Puente que le situó como la "oposición real" al Gobierno.

En el Ejecutivo prefieren quedarse en la posición "prudente y explícita", según dicen, de sembrar dudas sobre las actuaciones judiciales, cuestionando abiertamente la falta de carga probatoria del auto y tratando de instalar la sensación de que todo puede quedar en nada, porque no es "firme". Sin embargo, en Moncloa asumen que el destino del fiscal está en el banquillo y no van a dar marcha atrás en su apoyo. "No les entregaremos su cabeza", aseguran, tal como publica hoy este diario.

Niegan cualquier instrucción

No hizo falta ni formular la pregunta, desde el Gobierno querían trasladar un mensaje y dejar claro que, al contrario de lo que refiere el auto, no hubo ningún tipo de instrucción por parte de Presidencia del Gobierno al fiscal general del Estado para que se filtrara la información fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. En este sentido, Alegría quiso "negar rotundamente que Presidencia del Gobierno diese instrucciones para filtrar documentación. Y lamentamos mucho que el Supremo haga estas afirmaciones sin ninguna prueba".