Morder a un guardia civil, casi gratis: 20 días de multa a seis euros por delito cometido

Las últimas agresiones sufridas por agentes de la Guardia Civil en Lanzarote el pasado fin de semana se han saldado, tras juicio rápido, en una sentencia que deja "bien a las claras que agredir a un guardia civil no supone graves penas para los atacantes. En concreto, la agresora de los tres agentes del incidente del aeropuerto ha sido condenada a 20 días de multa, con cuota de 6€, por cada uno de los tres delitos leves de lesiones, y a indemnizaciones, por los daños físicos, que no superan 350€", denuncia la AGC.

Por lo que respecta al implicado en el caso de violencia de género, del que también informó LA RAZÓN, ha sido condenado por un delito de atentado a agente de la autoridad a cuatro meses de prisión, que nunca cumplirá, a 20 días de multa por un delito leve de lesiones y otros 20 días por otro delito de lesiones leves. En cuanto a la cuantía económica que deberá abonar el condenado a los tres agentes en ningún caso llegará a los 1000€.

"Estas condenas nos dan la razón cuando reclamamos de manera insistente, aunque este ejecutivo siga haciendo oídos sordos, que los miembros de la Guardia Civil debemos tener la consideración de autoridad y no de agentes de la Autoridad. Las agresiones que han sufrido este pasado fin de semana nuestros compañeros si las hubieran sufrido un médico o un profesor no se hubieran saldado con cuatro meses de cárcel, la condena hubiera sido muy superior. Estas penas tan laxas son las que están detrás del aumento de agresiones que sufrimos los guardias civiles. Está claro que a los agresores estas condenas no les supone ningún riesgo. Y más si son extranjeros, como es el caso de los condenados por los hechos de este fin de semana, que se volverán a sus países sin ni siquiera abonar las multas a las que han sido condenados. Es decir que ni cárcel ni indemnización".