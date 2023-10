Nace la primera guía en catalán de lenguaje no binario: "Ellis, totis, totser"

En los últimos años, se han producido cambios significativos en el lenguaje para visibilizar a las mujeres y reconocer la diversidad de identidades de género. En este contexto, una nueva guía en lenguaje no binario, la primera en catalán, ha surgido con el objetivo de proponer un género neutro para referirse a personas sin tener que identificarlas gramaticalmente como masculinas o femeninas. Este género se basa en el uso del neomorfema "-i".

Por ejemplo, cuando se refiere a una persona no binaria, la guía sugiere cambiar la frase "Se encontró a Mar" por "Se encontró le Mar" o "Se le encontró" al hacer la sustitución pronominal. De manera similar, se propone utilizar "La Mar está contenta" cuando se habla de alguien que se identifica como mujer, y "Le Lluc está contenta" en el caso de una persona no binaria. Además, se fomenta el uso de "todos" o "totis" en lugar de "todo el mundo" para evitar marcar el género.

El neomorfema "-i" fue elegido por su neutralidad de género y su funcionalidad en varios dialectos. Aunque se ha utilizado previamente de manera peyorativa, los promotores de esta guía creen que su uso generalizado puede superar estos obstáculos.

Esta guía es solo una de las muchas estrategias propuestas para lograr un lenguaje más inclusivo y evitar la marcación de género. Otras alternativas incluyen el desdoblamiento ("niños y niñas"), el femenino genérico ("todas"), palabras colectivas ("el profesorado"), construcciones metonímicas ("la dirección") y fórmulas para evitar marcar el género ("¿Ya te has cansado?" en lugar de "¿Ya estás cansado/a?"). Aunque algunas estrategias, como el uso de la consonante "x" (junchs) o la arroba (junt@s), han sido propuestas por colectivos trans y no binarios, han sido descartadas por ser difíciles de pronunciar y no accesibles para personas con discapacidad que utilizan lectores de texto.

El catalán no es el único idioma que se ha abierto al debate sobre el lenguaje no binario. En inglés, por ejemplo, el pronombre "they" (ellos/as) conjugado en singular se ha popularizado en el colectivo.