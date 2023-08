Nicolás Redondo censura la alianza PSOE-Junts: "es intolerable que el Gobierno se deje secuestrar por un prófugo"

Los pactos del PSOE con Junts para conseguir el control de la Mesa del Congreso de los Diputados, son un preludio de lo que será el camino para llegar a la investidura de Pedro Sánchez. En el PSOE tienen determinación a negociar con la mayoría alternativa de izquierdas para volver a La Moncloa, aunque son conscientes de que ahora deberán volver a negociar desde cero con ERC y Junts, quienes ya han expresado que la amnistía será una de sus líneas rojas.

Unos pactos que ayer se oficializaron con la cesión de las lenguas oficiales o las comisiones de investigación sobre el llamado "caso Pegasus" o con una investigación sobre el trabajo del CNI en los atentados de Barcelona, y el avance en el proceso de desjudicialización del procés. Estos acuerdos son rechazados de facto por la vieja guardia socialista. Ante esta realidad conformada el jueves en el Congreso de los Diputados, ha reaccionado el histórico socialista vasco, Nicolás Redondo, a través de la plataforma La España que Reúne.

En un artículo de opinión califica como "inadmisible" que los españoles "dependamos" de un político independentista fugado para no presentarse ante la justicia española, en referencia al presidente del Junts, el expresident catalán, Carles Puigdemont. "El PSOE debería saber que en política no se puede hacer todo lo que no es un delito", argumenta el socialista, que censura de "intolerable" que el Gobierno "se deje secuestrar por un prófugo".

Para la plataforma, la cuestión "más grave" es "ética", dado que el PSOE, en su opinión, "quiso apurar todas las posibilidades, hasta la de negociar la viabilidad del gobierno de España con una persona que si pisara suelo español sería detenido".

Nicolás Redondo lamenta que la Legislatura "se situará en la lista de los episodios más bochornosos de nuestra historia moderna". Critica que los pactos con los soberantistas, nos devuelven a "la España retrasada, de pandera, la que el resto de los europeos vieron durante tiempo como una anomalía".

"Los llamados "progresistas" nos han devuelto al siglo XIX. Dime con quién andas y te diré quién eres, dice el refranero. Los socialistas, siendo el eje de esta alianza, se sitúan con quiénes frecuentemente en nuestra historia frustraron las ilusiones de progreso de los españoles, porque en el siglo XIX fue el carlismo y hoy es un integrismo nacionalista egoísta, xenófobo y antieuropeo", denuncia.

Pide que los grandes partidos lleguen a acuerdos, "impidiendo unas elecciones anticipadas y evitando la ignominia de depender de un fugado". Cree que la política española "está dominada por pícaros, desvergonzados y ahora delincuentes" y que el PSOE "no representa la izquierda que necesita España".