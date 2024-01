Objetivo Vox: Rearmar su Ejecutiva con perfiles que sumen

El partido que lidera Santiago Abascal llevará a cabo el próximo 27 de enero su Asamblea General Extraordinaria (se adelanta un mes) con la que busca rearmar a su Comité Ejecutivo.

Con ello se pone en marcha el proceso electoral interno y constituye, como primer paso, un Comité Electoral de cara a las elecciones gallegas del próximo 18F.

Fuentes de Vox aseguran que presentarán candidatos en las cuatro grandes provincias, aunque son conscientes de que tienen más posibilidades en Pontevedra o La Coruña de donde saldrá su candidato a la Xunta de Galicia, algo que darán a conocer como tarde este jueves ya que el secretario general de la formación política, Ignacio Garriga estará en La Coruña.

Los de Abascal saben que sus posibilidades de entrar en la Cámara gallega son difíciles, aunque recuerdan que, en Andalucía, cuando irrumpieron con 12 escaños por primera vez también se les había pedido que no se presentaran. Aun así, saben que Galicia es un territorio con sus singularidades y se fijan poder entrar en el parlamento como primero paso y, además, ser decisivo. "Tenemos que intentarlo", destacan fuentes de Vox. Están convencidos de que quien quiere votar a Vox, a nivel autonómico, votará a la formación y, si no se presentaran, consideran que, ese electorado consideran que no se decantaría por el PP -en respuesta a las críticas que los de Feijóo reiteran cuando apelan al voto útil-. "Quien quiere votar a Vox no vota al PP", sentencian.

Sobre el candidato, Vox se ha decantado por Álvaro J. Díaz-Mella, de Pontevedra. Aseguran que el partido es "previsibles" por lo que fijan su fuerza en estas elecciones gallegas en la marca de un partido que se ha erigido en una frontal oposición al Gobierno.

Este año también habrá dos nuevas convocatorias electorales más: las elecciones vascas -donde en la última convocatoria los de Abascal lograron entrar con una parlamentaria, Amaia Martínez- y los comicios Europeos -donde Jorge Buxadé lideró hace cinco años la candidatura quien, además, sigue en la Ejecutiva y a quien se le etiquetó como miembro del "ala dura" del partido-.

Algunos "cambios"

En cuanto a la nueva Ejecutiva en Vox asegura que "habrá cambios", aunque sea "alguno" pero no han concretado aún cuales.

Mucho se ha hablado del perfil de Javier Ortega Smith a quien apartaron tras las elecciones andaluzas de la secretaría general y que se ha visto envuelto en varias polémicas -una de ellas con Macarena Olona- otra en las manifestaciones ante la sede de Ferraz que se hicieron virales cuando interpelaba a los policías y, la última, en un pleno municipal, cuando, tras agitar unos papeles, tiró una botella al concejal de Más Madrid lo que le ha valido la reprobación del pleno municipal. Ortega Smith, quien ha asegurado que no se ha planteado presentarse para rivalizar contra Abascal, mantiene una de las vicepresidencias del partido, aunque el partido estudiará la idoneidad o si perfiles similares suman o restan en la contienda política. Vox asegura que ellos no van a hacer una oposición "como la del PP de Feijóo" y quieren seguir siendo el dique de contención contra la izquierda y se opondrán a todo lo que salga del Gobierno.