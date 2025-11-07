Óscar Puente se graba enseñando cómo se gestionan los sobres de efectivo en los viajes oficiales del Ministerio, en un guiño a la era Ábalos

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha protagonizado algo nunca visto en la política con la publicación de un vídeo en sus redes sociales en el que muestra cómo se gestionan los sobres con dinero en efectivo procedente de la caja del Ministerio durante los viajes oficiales. En las imágenes, Puente explica el procedimiento interno para justificar los gastos, en un intento de exhibir transparencia en la gestión económica de su departamento.

El vídeo, sin embargo, no ha pasado desapercibido por el evidente guiño a la etapa de su predecesor, José Luis Ábalos, y a la polémica de los sobres en efectivo que portaba su entonces asesor, Koldo García, epicentro de la 'trama Koldo' que aún resuena en el ámbito político.

Gastos totales y justificantes de pagos

"Lo prometido es deuda. Aquí va la primera entrega de 'Cómo funciona lo del dinero en efectivo en los Ministerios'", explicó el ministro Puente en su cuenta de X. Al mensaje le acompañaba un vídeo en el que era el propio ministro, a bordo de un avión camino a un acto oficial a Las Palmas de Gran Canaria, quien explicaba que la delegación designada portaba un monte de 300 euros para cubrir gastos.

En el vídeo, Puente muestra y explica cómo el sobre, cerrado, es portado por la jefa de Gabinete durante todo el viaje, quien será la encargada de realizar los pagos necesarios y, a su vez, de recabar los recibos que posteriormente justificarán dichos gastos.

Posteriormente, en una segunda parte y ya de vuelta a Madrid, Puente muestra que los gastos totales han sido de 75,35 euros, y aprovecha para mostrar el dinero sobrante y los tiquets que justifican los gastos realizados.

"Devolvemos la diferencia entre los 300 euros que se nos entregaron y los 75,35 euros, que son los gastos correspondientes a la cena de dos personas de la delegación, y un taxi de uno de los miembros de la delegación para su desplazamiento a la zona de la autoridad portuaria", explica Puente.

Finalmente, el vallisoletano finaliza su vídeo con un toque de humor, explicando que no han gastado más porque son gente "bastante austera" y la jefa de la delegación "es más agarrada que un chotis". Un vídeo que, aunque con cierta clave irónica, pretende explicar a la ciudadanía cómo funciona la gestión de los sobres en efectivo en el Ministerio de Transportes, que un día estuvo en tela de juicio por la gestión de su anterior ministro, José Luis Ábalos.