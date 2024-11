Pablo Iglesias estalla tras la elección de Trump: “Toca radicalizarse”

Las reacciones de la clase política ante la aplastante victoria de Donald Trump no han tardado en llegar. Tanto Sánchez como Feijóo felicitaron diplomáticamente al líder republicano, mientras que Abascal celebró con euforia destacando además la relevancia del voto hispano en las elecciones. Sin embargo, la elección de Trump también ha provocado una oleada de reacciones negativas en la izquierda política. Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno, ha sido una de las más sonadas. El antiguo líder de Podemos insta a través de su cuenta oficial de X a la izquierda a radicalizarse en el panorama político español.

Iglesias afirmó que Kamala Harris no había ofrecido “nada” a la clase trabajadora. La única propuesta que atribuye a la demócrata estadounidense es que no era Donald Trump. Destaca la ausencia de medidas por los derechos laborales, por la protección de los sectores racializados y por establecer una respuesta ambigua sobre el conflicto de Oriente medio. De esta manera, Iglesias establece una comparativa entre la victoria republicana y el panorama nacional, refiriéndose a aquel voto de la izquierda que opta por Sánchez para así evitar un gobierno PP-Vox. “La pasividad de la izquierda lleva a la dinámica que ha sucedido en países como Francia, Alemania o Argentina”, ha asegurado el ex líder de Podemos en su programa La Base.

La izquierda lamenta la victoria de Trump

Una reacción similar a la de Iglesias ha tenido Irene Montero, quien defendía que el progresismo del “mal menor” en Estados Unidos suponía una alfombra roja a la barbarie. La exministra de Igualdad ha lamentado la falta de fortaleza de los servicios públicos y de protección ante las diversidades sociales y hacia las mujeres: “Renunciar al feminismo hace que gane el machismo”.

Por su parte, Ione Belarra, secretaria general de Podemos, atribuye los resultados electorales estadounidenses al fracaso del "malmenorismo progresismo", término que ha empezado a extenderse en las primeras críticas de la izquierda contra Kamala Harris y el Partido Demócrata.