Page clama por convocar elecciones dada la "situación de bloqueo" del Gobierno de Pedro Sánchez

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado partidario de convocar elecciones generales, dada la "situación de bloqueo" que, a su juicio, atraviesa el Gobierno actual dirigido por Pedro Sánchez.

Así lo ha aventurado en una entrevista en el programa 'Más de Uno', de Onda Cero, con Carlos Alsina, en la que ha intervenido vía telefónica desde Polonia, donde se encuentra con motivo de la celebración del Comité Europeo de las Regiones.

Por su parte, Page ha reflexionado sobre el "ambiente tan lesivo" que atraviesa el país, en referencia a la imposibilidad de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE), entre otras cuestiones. Por ello, y ante el anuncio del Gobierno de que este año presentará unas cuentas públicas, el barón socialista ha explicado que, a día de hoy, "la credibilidad del Gobierno en anuncios de Presupuestos está muy por los suelos", por lo que ha pedido una reflexión colectiva y ha sugerido una única vía de escape: la convocatoria de elecciones generales. "Yo quiero que el Gobierno se retrate y saber dónde va a gastar", ha añadido.

Considera que las encuestas electorales son "volátiles"

Al mismo tiempo, el presidente castellanomanchego ha reflexionado acerca de las encuestas y los posibles escenarios electorales en España y, concretamente, en las Comunidades Autónomas. Por ello, aunque ha reconocido que se está constatando un "aumento de Vox en detrimento del PP", ha asegurado que las encuestas todavía son "volátiles", por lo que ha asegurado no hacerlas mucho caso.

Así, sobre la encuesta realizada por 'Opina 360' para el programa 'Espejo Público' de Antena 3 -en la que situaba al PSOE como primera fuerza política con 132 escaños en el Congreso de los Diputados-, Page le ha restado importancia, pues a su parecer es difícil este cambio en la opinión de los españoles. "Me cuesta creer un movimiento tan vertiginoso en cuestión de meses", ha aseverado.

De esta forma, Page ha realizado un análisis sobre la situación electoral actual, y ha asegurado que las encuestas "no revelan" lo que la gente piensa realmente, por lo que ha asegurado que su intuición le dice "que en todas las encuestas la suma del Partido Popular y Vox les otorgarían gobierno", al tiempo que ha recomendado al PP que, si su intención es gobernar en solitario y no en coalición con Vox, no adelante elecciones en las autonomías.