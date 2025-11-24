Tras la rajada de Fernando Alonso, un nuevo despido dinamita Aston Martín

Definitivamente ha sido una temporada para olvidar. Tras una nueva decepción en La Vegas. Fernando Alonso no ocultaba su hartazgo con el monoplaza de esta temporada. Para el asturiano, las dos carreras de Oriente Medio serán grandes premios de “celebración” por concluir el Mundial de 2025. [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/deportes/formula-1/alonso-harta-aston-martin-qatar-tomare-como-celebracion-conducir-mas-este-coche_202511236922c5b96c137a698779257e.html|||"Me lo tomaré como celebración… por no conducir más este coche”,]] afirmó.

Un fiasco de temporada que ha provocado un auténtica catarsis en la escudería. Con solo dos carreras por disputarse antes de echar el telón al mundial de Fórmula 1, los rumores comienzan a apoderarse del Gran Circo y la escudería de Fernando Alonso se ha convertido en la protagonista absoluta tras sus importantes movimientos en el mercado. La revolución de Aston Martin mantiene a todos en vilo.Pero no todo son fichajes galácticos para tratar de revertir los decepcionantes resultados de la escudería y la "operación limpieza" no tienen marcha atrás.

"Operación limpieza"

Si hace unos días salía a la luz que Aston Martin despedía al menos a siete empleados de su departamento de diseño de Fórmula 1 - entre ellos Eric Blandin y Akio Haga- como parte de una reestructuración previa a la temporada 2026 ahora, una nueva salida hace saltar por los aires a la escudería de Fernando Alonso.

Según adelantan varios medios, el director ejecutivo de Aston Martin, Andy Cowell, ha sido despedido.

Varias fuentes de alto nivel de la Fórmula 1 aseguraron a BBC Sport que el propietario del equipo Aston Martin, Lawrence Stroll, ha decidido actuar actuar ante los desacuerdos entre Cowell y el ingeniero estrella del equipo, Adrian Newey.

No se ha anunciado de manera oficial pero parece que Cowell perderá su puesto como director ejecutivo y director del equipo al frente de Aston Martin, aunque podría conservar un puesto dentro de la organización en general. Un portavoz de Aston Martin declaró: «El equipo no se dejará llevar por rumores ni especulaciones. El objetivo es maximizar el rendimiento en las carreras restantes y prepararnos para 2026».

Horner, principal candidato

No se ha confirmado ningún sustituto, pero entre los posibles candidatos se encuentra el ex director del equipo Red Bull, Christian Horner.

Horner, despedido de Red Bull en julio, está presionando mucho para conseguir un papel de liderazgo en Aston Martin, junto con una participación en el equipo.

También se dice que Stroll habría mantenido conversaciones con el ex director del equipo McLaren, Andreas Seidl, el actual jefe del proyecto Audi F1, Mattia Binotto, y el ex director ejecutivo de Aston Martin, Martin Whitmarsh.