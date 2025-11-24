Las víctimas canarias del Frente Polisario se sienten abandonadas por la nueva postura del PP en favor grupo saharaui

Las 300 víctimas canarias del terrorismo polisario, aunadas en la mayoritaria Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo, ACAVITE, h an manifestado su disgusto por el "nuevo giro político, evidenciado por los diputados canarios y nacionales del Partido Popular (PP) en el Congreso de los Diputados, al presentar “incoherentes y disfuncionales” iniciativas de apoyo" del grupo saharaui. Manifiestan que se sienten abandonadas y desprotegidas.

Acavite recuerda las reuniones que ha celebrado con el PP, tanto a nivel canario como nacional eb la que los diputados "ratificaron su compromiso a no blanquear los atentados cometidos, y apoyo absoluto a la aprobación y financiación de la “Ley Canaria de Reparación, Ayuda y Apoyo a las víctimas del terrorismo, que también actualmente sustenta el Pacto de Gobierno canario de Fernando Clavijo CC y Manuel Domínguez PP, así como en el Parlamento isleño".

Asimismo, las víctimas canarias del terrorismo cometido por el Polisario, piden “mayor coherencia y que expliquen públicamente las razones del cambio de estrategia para perpetuar el blanqueamiento a los dirigentes polisarios y su órbita política".

"Las víctimas canarias hemos sufrido los brutales atentados mortales de bombas contra trabajadores canarios de las minas de fosfatos de FossBucraa, y pescadores en las décadas de los 70 y 80, hace 50 años, y se ahonda el dolor y la incomprensión por esta desafección, desmemoria y desprecio público y político, donde las víctimas del terrorismo por dignidad, memoria y justicia, siempre deben estar fuera y por encima, del tantícismo político- geoestratégico, de cualquier índole y de pretender cualquier rédito a través del eterno blanqueamiento en el contencioso entre los dirigentes saharauis polisarios y Marruecos” .

"Es necesario que en el PP canario y Nacional apoyen, rectifiquen, y se impliquen en el apoyo a todas víctimas canarias del terrorismo, con la aprobación y financiación de la Ley Canaria de Víctimas del Terrorismo cuanto antes, para acabar con este vaivén de desprecio y desafecto".