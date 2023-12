Pam solicita la indemnización tras su destitución como secretaria de Estado de Igualdad: 7.000€ al mes durante 2 años

La que fuera ex secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, ha iniciado los trámites para recibir la indemnización correspondiente tras su reciente destitución, revelan fuentes cercanas. Según informa OKDIARIO, Pam ha solicitado formalmente el pago de aproximadamente 7.068 euros mensuales, una compensación que se extenderá durante los próximos dos años.

La documentación obtenida por este medio señala que Rodríguez Pam ha presentado su solicitud ante la Oficina de Conflictos de Intereses del Ministerio de Hacienda y Función Pública, entidad encargada de gestionar este tipo de procedimientos.

En virtud de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1981 (art. 10, número 5, norma primera), los altos cargos del Gobierno tienen derecho a solicitar indemnizaciones al cesar en sus funciones. Esta prerrogativa se extiende a ministros, secretarios de Estado, el fiscal general del Estado, líderes de organismos reguladores, así como el jefe y secretario general de la Casa Real, entre otros. De acuerdo con la normativa, la indemnización máxima permitida es del 80% del sueldo, abarcando un período igual a la duración del mandato y hasta un máximo de dos años.

Irene Montero, ex ministra de Igualdad, aún no habría formalizado su solicitud de indemnización, mientras que Ione Belarra, ex ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, sí ha renunciado a recibir dicha compensación, argumentando su condición de diputada y percibiendo su salario como parlamentaria.

En consecuencia, la ex secretaria de Estado podrá beneficiarse de esta compensación durante dicho periodo, dado que asumió el cargo de secretaria de Estado de Igualdad el 12 de octubre de 2021 y fue destituida el pasado 23 de noviembre. Con esto, Pam se une a la lista de otros beneficiarios de Podemos que ya cobran el conocido como 'paro de diputados'. En ella, se incluyen figuras como Rafael Mayoral, o el que fuera presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en la legislatura anterior, Jaume Asens.