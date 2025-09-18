De las "pateras-taxi" conducidas por menores al alarmante aumento de delitos sexuales, esta es la radiografía de la Fiscalía en la Región de Murcia

Los delitos contra la libertad sexual entre los menores, de entre 14 y 18 años, han aumento de una forma "preocupante", ya que han pasado de 52 expedientes en 2022 a 162 por agresión sexual el pasado año, lo que supone un crecimiento del 207 por ciento, frente a los 87 de 2023. Asimismo, se han registrado un total de 34 casos de acoso escolar con 37 asuntos en violencia doméstica de menores contra parientes, hermanos o padres.

Así se desprende de la Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2024 de la que ha dado cuenta en rueda de prensa el fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, que ha mostrado su preocupación al respecto, ya que no es un fenómeno que se vaya a paralizar, sino todo lo contrario, "va en aumento año tras año". Y cada vez, advierte, con una mayor facilidades y edades más tempranas en lo que se refiere al acceso a Internet y las nuevas tecnologías".

Sobre esta cuestión, Díaz Manzanera se ha mostrado partidario de prohibir el acceso a las redes sociales a determinadas edades y la necesidad de que se regule mediante una ley. "No veo otra opción, ya que no es de recibo que tengan esa libertad los jóvenes y cada vez de forma más temprana piden un teléfono móvil con acceso a Internet", ha lamentado.

A su juicio, esto se puede limitar, pero los primeros en hacerlo deben ser los padres o guardadores, considera Díaz Manzanera, que subraya que a partir de ahí tienen que ser los centros escolares y regularlo mediante una ley. Esto, ha reiterado, "va en aumento y los datos de 2022-2024 son más que preocupantes".

En su opinión, debe comenzar la solución por la "restricción y fijar una edad". Preocupación que también se trasladada a los delitos de la misma categoría pero cometidos de mayores a menores de 16 años, al registrarse un aumento en agresiones sexuales, violación y agresiones sexuales a menores de 16 años.

En concreto, las agresiones sexuales de mayores a menores de 16 años han pasado de 79 en 2022 a 183 en 2024, lo que supone un crecimiento superior al 131,64 por ciento. Con respecto al año anterior, en 2023 se registraron 142, casi un 29 por ciento más en 2024.

Las diligencias previas incoadas pasaron de las 1.391 de 2023 a 1.599. Lo más destacable han sido las agresiones sexuales con 1.139 diligencias incoadas en 2024 frente a las 951 del año anterior (19,8 por ciento); las violaciones, con 8 diligencias frente a las 5 de año anterior; los abusos sexuales, con 67 diligencias en 2024; y el acoso sexual, con 34 frente a 36 diligencias previas de 2023. Se han registrado, igualmente, 17 casos de utilización de menores con fines pornográficos (23 en 2023); 32 casos de corrupción de menores (14 el año anterior); 22 diligencias por abusos sexuales a menores de 16 años (35 en 2023); acoso por telecomunicaciones a menores de 16 años con 4 casos (8 en 2023); exhibición y provocación sexual en menores de 16 años con 2 casos por 11 supuestos del año anterior; y 26 casos, frente a los 42 de 2023, de exhibicionismo y provocación sexual ante mayores.

Pilotos de las "pateras-taxi"

Otro de los datos llamativos, según el fiscal superior, es el hecho de que las 'pateras-taxi' sean conducidas por menores. Se han registrado más de un centenar de asuntos de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, lo que supone un leve descenso con respecto a 2023 (120), siendo la causa fundamental la llegada de este tipo de embarcaciones en Cartagena y Lorca. Durante el pasado año han aumentado las estadísticas de interceptación de migrantes y embarcaciones tipo patera, con la llegada a las costas murcianas de 226 pateras con más de 2.600 personas a bordo, 2.279 varones, 90 mujeres y 302 menores, habiéndose detenido a 33 personas como piloto de las pateras, siendo tres de ellos menores de edad. Un total de 26 adultos ingresaron en prisión y los menores en un Centro de Reforma. Desde la Fiscalía han detectado que "las mafias ponen de conductores a los menores de edad".

Entre los asuntos más relevantes de la Memoria, Díaz Manzanera ha destacado las 55 sentencias absolutorias en Murcia capital "por negarse la víctima a acogerse a su derecho a no declarar". En virtud de la reforma reciente que hubo, ha supuesto, según el fiscal superior, "un descenso en el número de sentencias, en el en el sentido de que ya no se acogen a su derecho a no declarar". Y es que, ha indicado, "esas 55 absoluciones muy posiblemente hubiesen acabado en sentencias de condena", cuando Murcia capital superaba, con creces, ha recordado, la centena de sentencias dictadas por los juzgados.

Aumentan los homicidios

En cuanto a la evolución de la criminalidad por delitos, durante el pasado año los sumarios incoados por homicidio doloso, consumado y en grado de tentativa crecieron, al pasar de 11 en 2023 a 17. Los imprudentes también han aumentado de 185 a 242; al igual que los casos de acoso laboral, con 20 casos frente a los 12 de 2023. También han aumentado los delitos de hurto, pasando de 1.819 a 2.095 incoaciones; robo con violencia e intimidación, con 2.061 casos frente a los 1.844 de 2023; estafas, con 3.920 casos (3.207 en 2023); apropiación indebida, con 991 (861 en 2023); y pasan de 51 a 73 las diligencias previas por defraudación de fluido eléctrico, un crecimiento que el fiscal achaca a las explotaciones de droga.

Por contra, disminuyeron los delitos contra la integridad física y en violencia doméstica y de género habitual se incoaron 831 diligencias previas, frente a las 1.072 del año anterior.

En lo referido a los delitos contra la administración pública, se ha producido una ligera disminución, sobre todo en los delitos de prevaricación administrativa, aunque ha habido un aumento del 50 por ciento en las diligencias por cohecho, que pasan de 3 a 6. En delitos contra la Administración de Justicia, destacan los quebrantamientos de condena o medida cautelar, que han crecido hasta 2.601 diligencias; al igual que los delitos contra la libertad, amenazas, coacciones, acoso y contra el orden público destaca la resistencia grave a la autoridad o a sus agentes, que ha pasado de 304 a 368.

Investigar delitos en la red

En apartado de violencia contra la mujer, en 2024 descendieron un 7 por ciento las lesiones y maltrato en el ámbito familiar, pero aumentaron levemente las amenazas en dicho entorno. También cayeron de 1.072 en 2023 a 831 las diligencias de maltrato familiar habitual. A fecha de 31 de diciembre de 2024, constan 207 dispositivos activos en la Región de Murcia (pulseras), lo que supone un aumento de su implantación. En cuanto a delitos de violencia sobre la mujer cometidos a través de las nuevas tecnologías, el fiscal superior ha lamentado que pese a los esfuerzos de las fuerzas policiales, "se dan dificultades prácticas, sobre todo en el caso de publicaciones, mensajes o solicitudes de amistad a través de redes sociales o cualquier otra, dada la facilidad de registrarse".

Cualquier persona puede darse de alta y de baja en breve espacio de tiempo, "siendo difícil saber y verificar que la persona que se da de alta sea verdaderamente quien dice ser". De manera que el rastro del autor del ciberdelito "se transforma y puede desaparecer con rapidez", a lo que se une un incremento en la población más joven. En esta misma materia, el fiscal superior ha adelantado que a partir del 3 de octubre los juzgados de violencia contra la mujer asumirán "una serie de delitos, como sexuales, matrimonios forzados o de trata", lo que ha supuesto la creación de dos plazas de jueces y dos de fiscales en esta Región, uno para Murcia y otro para Cartagena, aunque ha criticado que se les quitara un tercer juez y fiscal que iba a Lorca, "para irse a Cataluña".