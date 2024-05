Patxi López, al PP: "Atacaron a su querida Casa Real"

Patxi López ha protagonizado este miércoles un episodio polémico relacionado con la Monarquía. Durante el debate parlamentario que ha habido en el Congreso a raíz de la comparecencia de Pedro Sánchez para hablar de asuntos internacionales y de los presuntos casos de corrupción que acechan al entorno del presidente del Gobierno, el portavoz del PSOE ha reprochado al PP de apoyar a la organización Manos Limpias, que es quien presentó la denuncia ante el juez que investiga todo lo que rodea a Begoña Gómez, y ha usado un tono irónico para hacer referencia a la Monarquía. "Cuando se aplaude a organizaciones como Manos Limpias, que atacaron incluso a su querida Casa Real, eso es fango", ha señalado.

"Señor López, cuando dice usted que en España refiriéndose a nosotros su querida Casa Real, ¿qué pasa que para ustedes no es una querida Casa Real y respetada Jefatura del Estado?", ha replicado posteriormente Feijóo, en su turno de réplica. Feijóo ha asegurado que, visto con perspectiva, es una "gran equivocación" haber apoyado en 2009 a Patxi López como lendakari y ha ironizado sobre las palabras del portavoz del PSOE, quien ha dicho que el PSC obtuvo el apoyo de la mayoría de catalanes con un 28% de votos: "Hemos aprendido que el 28% son la inmensa mayoría de catalanes, pero el 33% son la inmensa minoría de españoles", ha señalado Feijóo, en referencia a los votos que logró en las elecciones generales, pero no le han permitido gobernar.

A continuación, López ha vuelto a tomar la palabra y se ha mostrado duro. "En este PP sin sentido de Estado, sin visión de país y aliado de la ultraderecha nunca me habría apoyado como lendakari. Además, me alegró de que digan que se han equivocado porque este PP está en las antípodas", ha señalado. Posteriormente, ha afirmado que, en sus palabras sobre la Corona, "no encontrarán ni una sola falta de respeto". "Respetamos a esta institución como respetamos todas las instituciones constitucionales. Pensábamos que el cariño y las declaraciones de amor estaban más en su bando, pero también nos las quedaremos nosotros. Hasta esto les molesta. Manipulación ninguna", ha dicho.