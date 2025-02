Pedro Sánchez no acudirá hoy a su citación en el Juzgado: ¿por qué no es necesario que se presente?

El presidente del Gobierno, así como secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, está citado para acudir esta mañana al Juzgado de Instrucción número 98 de Madrid, para celebrar un acto de conciliación con la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, a quién el líder del PSOE llamó "delincuente confeso".

La citación de hoy a las 12:30 horas es el paso previo a la interposición de la querella que el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid impondrá contra el presidente del Gobierno por presuntas injurias y calumnias tras llamarle "delincuente confeso" el pasado 17 de octubre, justo un día después de que se hiciera pública la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, cuando Pedro Sánchez salió en su defensa.

"Probablemente, la noticia que conocimos ayer nos permita recordar el origen de todo esto, que es que el jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pareja de un delincuente confeso, da pie a un bulo", afirmó en aquel momento el presidente del Gobierno.

Sin embargo, tal y como se ha conocido, el presidente del Gobierno no acudirá a la citación, al igual que tampoco lo hará la parte demandante, es decir, Alberto González Amador, ya que así lo permite el decreto al que ha podido acceder Europa Press.

Pedro Sánchez no irá al Juzgado, ¿por qué?

El decreto que recoge la citación previa a la querella que previsiblemente interpondrá González Amador contra Pedro Sánchez recoge que no es necesario que ninguna de las dos partes acudan presencialmente al Juzgado, ya que pueden delegar y comparecer a través de sus abogados.

Además, es importante aclarar que este es el paso previo a la interposición de una querella contra el secretario general del PSOE, por lo que, de no llegar a un acuerdo, González Amador puede llevar el caso por la vía penal, lo que supondría otro varapalo judicial para el presidente del Gobierno.

No obstante, pese a que los implicados no tengan que acudir personalmente, el Juzgado de Instrucción ya avisó de que "si no comparece la parte solicitante (González Amador) se le tendrá por desistido y se archivará el expediente", mientras que "si no comparece la parte requerida (Pedro Sánchez) de conciliación de entenderá por intentada a todos los efectos legales", por lo que es importante que el letrado del presidente del Gobierno acuda.

De este modo, González Amador solicita al secretario general del PSOE una indemnización de 100.000 euros, mientras que todavía está pendiente de confirmar la fecha para otros actos de conciliación, uno de ellos con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y contra la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que no acudió cuando se la citó, motivo por el que la pareja de Ayuso presentó una demanda por vulneración del derecho al honor, que ahora el Tribunal Supremo ha admitido a trámite.