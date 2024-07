«Pesimismo»: las negociaciones entre PSC y ERC se tuercen

La olla a presión de la política catalana está en plena ebullición. Temas pendientes se agolpan –infraestructuras, educación, sanidad, sequía, entre otros muchos– y siguen sobre la mesa sin que haya un Govern que tome medidas y asuma responsabilidades. La década perdida, decía Salvador Illa en la campaña electoral. Y la década no se acaba. Esta semana se afronta la (pen)última ronda de negociaciones de las que debe salir un acuerdo entre PSC y ERC para investir al líder socialista. Illa está dispuesto a asumir el reto, pero las conversaciones no acaban de poner el cascabel al gato. «El martes se truncó todo», comenta un dirigente socialista que transmite una idea: «Pesimismo». Pero no es solo sensación de los socialistas. También en ERC se respira ese «pesimismo», pero en la olla a presión republicana hay que añadir un alto nivel de malestar de las bases con la dirección a raíz del episodio de guerra sucia interna que se ha destapado en los últimos días. Los carteles vejatorios impulsados desde dentro contra Ernest Maragall con el objetivo de provocar solidaridad hacia su persona junto a su hermano Pasqual, aquejado de Alzheimer –versión oficial–, o defenestrarlo como candidato a la alcaldía de Barcelona –versión oficiosa– han abierto un cisma entre los 8.700 militantes de Esquerra y sus dirigentes. Y son los que tienen la última palabra en la consulta (sin fecha) que la dirección convocará para ratificar o no el acuerdo.

«Las bases no están por eso»

–ratificar el acuerdo–, dice un dirigente republicano preocupado por la resolución del primer problema que tiene ERC, sin olvidar el segundo: la elección del nuevo líder a finales de noviembre. Marta Rovira ha evolucionado desde que llegó a España tras aplicársele la amnistía. Ha pasado del no al PSC a buscar un punto de encuentro. Las encuestas publicadas, y seguramente las internas de ERC que no han visto la luz, auguran un descalabro. El sondeo del CEO (el CIS catalán) fue generoso dando una horquilla entre 19 y 24 escaños. La realidad es que analizando las tripas de la encuesta, ERC puede perder hasta 5 diputados. Lo mismo que lo que apuntaba la de NC Report para LA RAZÓN, publicada el sábado.

Oriol Junqueras se mantiene en un discreto segundo plano en esta cuestión y se dedica en cuerpo y alma a trabar las complicidades suficientes para volver a la Presidencia del partido. Pero esta misma posición aumenta la incertidumbre, porque Junqueras no se va a quemar en esta primera meta volante que debe afrontar el partido. Prefiere que se queme Marta Rovira. Sin embargo, no hay dos sin tres, y en ERC existe una corriente que defiende un punto y final: forzar elecciones y un cambio radical en la cúpula que deje atrás a los líderes del «procés» y a los que han gestionado de forma torpe la crisis de los carteles.

Las negociaciones siguen bajo un alto nivel de secretismo. Rovira e Illa las tutelan pero no han bajado a la arena. Todavía. Josep Maria Jové, actual líder en el Parlament, tiene las riendas de las diferentes mesas de negociación –infraestructuras, lengua, financiación, modelo de país– y el contacto directo con Moncloa a través del ministro Félix Bolaños. El pacto se debe cerrar en Cataluña, como defiende el PSC, pero a nadie se le escapa que siendo la financiación el nudo gordiano de las conversaciones, Madrid tiene que estar al tanto, porque cualquier acuerdo que se alcance «va a levantar mucho ruido porque el PP lo utilizará y abrirá un nuevo frente contra Sánchez», reflexionan en el PSC.

A pesar del pesimismo reinante, nadie tira la toalla. El Gobierno central y el Govern en funciones de la Generalitat dieron un paso firme en el traspaso de Rodalies. A nadie se le escapa que es la respuesta a las peticiones de Rovira de empezar a concretar lo pactado. Un gesto para superar la inanición del debate sobre financiación. ERC pide recaudar todos los impuestos, y el PSC –con Montero detrás– se niega proponiendo desarrollar el Estatuto con el concierto entre las administraciones tributarias. Las posiciones están enconadas y ralentizadas a una semana de finalizar el plazo que marcó Marta Rovira: finales de julio. Las alarmas, todas encendidas en busca de ese punto medio que permita a ERC venderlo como éxito y al PSC, también.

No todo son malas noticias para los partidos implicados. Incluso para los Comunes, para los que una repetición electoral podría ser letal, porque Podemos, que ganó las europeas en Cataluña, tiene la intención de presentarse. Son el tercero en discordia junto a ERC y PSC pero están pasando sin pena ni gloria a pesar de ser los culpables del adelanto electoral. Y su líder, Ada Colau, sigue desaparecida. El CEO dio un soplo de aire fresco dejando claro que Puigdemont se disuelve con el paso de los días. El éxito es un diputado más y el fracaso, como también apuntó LA RAZÓN, es que el expresidente no despega. Carles Puigdemont, dicen, valora la vuelta a España e incluso ser detenido para forzar a ERC. A la dirección, para ponerla entre la espada y la pared para que no apoye la investidura de Illa con él en la cárcel, y a las bases, para resucitar el sentimiento de unidad ante los ataques del Estado y la represión. De momento, no ha hecho ningún movimiento más allá de una manifestación de seguimiento ridículo, una algarada de CDR frente a la sede de ERC y la preparación de un gran acto de apoyo en Francia para el día 27 que hace aguas antes de empezar.

Quedan nueve días que prometen ser de infarto, aunque el secretismo de las negociaciones es el único síntoma que indica que están vivas. De momento, pesimismo, una buena fórmula para bajar tensión, opinan desde círculos de ERC y PSC, pero con fecha fija: el 31, decisión. Cataluña sabrá entonces si tiene presidente y nuevo Gobierno. Sabrá si se empiezan a tomar decisiones y se desencallan temas que llevan una década en el cajón.