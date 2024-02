El PP pide explicaciones a Sánchez por la reunión entre su mujer y el comisionista del "caso Koldo"

El PP continúa su ofensiva contra el PSOE tras revelarse que la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, mantuvo un encuentro con el comisionista de la presunta trama de corrupción del Ministerio de Transportes, Víctor de Aldama, y con el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo. Esa información, revelada por "El Confidencial", ha hecho que los populares hayan intensificado la petición de explicaciones a Sánchez. "Sánchez tiene que contestar a los españoles qué responsabilidad política, y en su caso qué responsabilidad personal, tiene en la trama que estamos conociendo. Todo hace evidente que conocía hechos que conforman la trama y por eso exigimos que no la siga tapando, que dé todas las explicaciones", ha señalado el líder del PP en un acto en el Senado.

De hecho, según fuentes del PP, el Comité de seguimiento de la presunta trama de corrupción que afecta al PSOE se ha reunido de urgencia este jueves "para analizar las novedades que recogen varios medios de comunicación", con especial atención al encuentro de Begoña Gómez con Aldama. Esas mismas fuentes sitúan en la presunta trama de corrupción a seis ministros, dos secretarios de Organización del PSOE, dos gobiernos autonómicos (Baleares y Canarias), la presidenta del Congreso y las personas de máxima confianza de Sánchez para hacerse con el control del PSOE.

"Todas las informaciones de las últimas horas coinciden en una cosa: el escándalo es cada vez más grande y afecta a un círculo cada vez más próximo a Sánchez", señalan desde las filas populares. "En consecuencia, el presidente del Gobierno está obligado a aclarar ante todos los españoles y de forma inmediata cuál considera que es su responsabilidad institucional, política y personal en la trama que afecta a su partido y a su Gobierno", añaden.

"Ayer se lo dije al señor Sánchez y hoy se lo reitero: estoy convencido de que el señor Sánchez conocía lo que estaba ocurriendo y lo tapó. Al menos en seis ocasiones fue informada la Moncloa de la trama de las mascarillas que estamos conociendo junto con otras en los últimos días", ha manifestado Feijóo.

Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso Miguel Tellado ha negado con "rotundidad" haberse reunido con Koldo García después de que un auto judicial recoja que el exasesor de José Luis Ábalos transmitiera por teléfono a otro implicado en la presunta trama de corrupción (Juan Carlos Cueto) que tenía previsto verse con Tellado. "Para ser claros, yo niego rotundamente esas informaciones. Yo no me he reunido nunca con ningún miembro de la trama", ha señalado Tellado.

De hecho, Tellado ha ironizado que su única relación con la presunta trama de corrupción es compartir los escaños del hemiciclo, en referencia a Francina Armengol, que cuando era presidenta de Baleares contrató con ese empresario; con José Luis Ábalos, que fue ministro de Koldo, y con Santos Cerdán, que fue quien promovió a García Izaguirre en el partido. "Esa es toda mi relación con los miembros de la trama", ha remachado.