Pilar Urbano: «El discurso del Rey tras el 1-O no se hizo en Moncloa»

Siempre que escribe una novela busca revelar algo desconocido. Pilar Urbano dice que salió del juicio del «procés» con una mochila «vacía» al sentir que se dijeron allí muchas «medio verdades» y fue entonces cuando en «El alzamiento. Crónica de la manipulación de un pueblo» (Planeta) buscó respuesta a muchas preguntas que le habían quedado sin resolver.

¿Qué secreto nos va a descubrir con este libro?

Quién manipuló al pueblo, a qué precio, quién lo pagó. Yo no cuento el juicio, porque lo vimos casi todos. Hubo una fiscal, Consuelo Madrigal, que cuando está interrogando al conseller Rull, responsable del departamento de desperdicios, no le pregunta por qué, después del 1-O, una patrulla de los mossos se fue a la trituradora de Sant Adrià de Besos a destruir documentos y va la Policía Nacional y allí brillan las pistolas y requisan lo que estaban destruyendo. ¿Qué destruían? En el libro explico claramente qué era, pero era grave.

Se buscaron mucho las urnas. ¿Se encontraron? ¿Era tan difícil de hallar? o ¿se miró para otro lado?

Eran fáciles de encontrar porque ellos tenían una serie de casas rurales en Perpiñán y también en una panadería, sitios muy rurales. Pero las urnas no estaban en el Palau. Se podían encontrar simplemente pidiéndoselo a los chinos. Los mossos no tenían ningún interés en encontrarlas.

¿Rusia intentó debilitar la democracia y la UE a través de Cataluña?

Más que debilitar la democracia, quiso poner una pica en Flandes en la OTAN. La oferta de Putin, el 26 de octubre, antes de que Puigdemont se decidiera entre elecciones o la DUI. Ese emisario ruso trae un mensaje directo: «Usted ya ha decidido que Cataluña será independiente. Tendrá dificultades, puede contar con nuestros créditos blandos, energía y diez mil soldados bien armados». Le hicieron una oferta de este tipo a cambio de que Cataluña fuera independiente de España. Querían convertir Cataluña en una especie de Suiza, parecido a lo que quería Soros, donde se pueda negociar con bitcoins.

¿Se podría haber evitado el "procés" o gestionado mejor?

La gestión del Gobierno español fue fatídica, no pudo hacerse peor. Aznar tenía que haber dicho en su momento a Pujol: «Se acabó lo que se daba», y a Rajoy le faltó intuición e instinto político.

¿Acertó el Rey Don Felipe con su discurso?

Ese discurso no se hizo en la Moncloa porque no se quiso hacer en la Moncloa, y tuvo que hacerlo el Rey. Y Don Felipe tenía que salir, porque Cataluña es una parte del Estado español.

Murieron en poco tiempo dos magistrados fallecidos y un fiscal que trabajaban en la causa. ¿Ha llegado a esclarecer esa casualidad?

Hubo ahí un silencio llamativo. Resulta que todos mueren y no se les hace autopsia. Yo no pienso mal de nadie, pero los que los conocían dicen que «no estaban para morirse». Uno de ellos tenía la declaración del primer testigo. Y me pregunto: ¿a quién beneficia?

Se entrevistó con los presos del «procés». ¿Le habló Junqueras de sus reuniones con Sáenz de Santamaría?

Junqueras no habla, pero manda. Él era quien tenía el mando a distancia, y calla mucho.