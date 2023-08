Podemos advierte a Díaz de los riesgos de la "subalternización" al PSOE

Podemos no ha enterrado el hacha de guerra y mucho menos se predispone a guardarla. Ahora, sin un altavoz dentro de la coalición Sumar, donde comparte asiento con otras tantas formaciones políticas de izquierda, se ve huérfano de herramientas para trasladar su mensaje. Más en un momento de máxima atención política donde está en juego la futura gobernabilidad del país.

En las conversaciones de la izquierda para llegar a acuerdos con el bloque de la investidura, los morados no cuentan con un negociador neto que hable por ellos. La vicepresidenta del gobierno en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha designado al secretario de Estado de Derechos Sociales -nombrado por la ministra Ione Belarra- como negociador con el PSOE sobre la formación de un nuevo gobierno de coalición, mientras que el exjefe del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, negocia con Junts una posible investidura. Dos nombramientos que no son reconocidos por Podemos, es decir, que no les representan, según abundan fuentes moradas.

Así, los morados buscan enmendar a la vicepresidenta Díaz que ayer anunció que un grupo de 20 juristas trabaja a las órdenes de Asens para estudiar los efectos penales de una posible amnistía. En un artículo de opinión en el diario El País, la portavoz de Podemos, Isa Serra obvia estos trabajos y asegura que son el PSOE y Junts quienes "dialogan" para negociar la investidura. "Los actores que dialogan hoy en la conversación política son el PSOE y Junts o, en todo caso, socialistas y PP, lo que implica un elevado riesgo para la actuación de las fuerzas que aspiran a transformar España", asegura.

Podemos duda si la "capacidad negociadora que ha conseguido Junts acabará en la conformación de un Gobierno de Sánchez que deje desbancados a PP y Vox por un tiempo". Además, el partido manda más mensajes a Díaz. Avisa a la líder de Sumar de los riesgos de la "subalternización al PSOE", puesto que, a su juicio, ello acaba con la "invisibilización y la pérdida de acción política".

Llama el partido a hacer lo que "planteó Podemos": "reforzar las alianzas con las fuerzas progresistas, feministas y soberanistas, establecer la conversación sobre los avances pendientes y plantear un proyecto republicano como horizonte que vuelva a dejar atrás los intentos del bipartidismo de restablecerse!.