Podemos asegura el futuro de Irene Montero y avisa de que "en ningún caso" se disolverá en Sumar

Podemos ya tiene su hoja de ruta para el futuro más inmediato. A falta de que ahora, su militancia la respalde, los morados siguen con su camino diferenciador de Sumar y abonan las claves para la ruptura de cara a unas próximas elecciones. Las más cercanas, las europeas.

El partido celebra hoy y mañana una consulta a su militancia para que apruebe su estrategia a seguir y busca que sus bases den el "sí" a su intención de no disolverse en Sumar, a su impulso para que Irene Montero continúe siendo ministra o a que los acuerdos electorales tengan lugar mediante primarias abiertas y sin vetos.

El texto definitivo morado que las bases deben aprobar blinda a la ministra de Igualdad y número dos de Podemos, Irene Montero. Es decir, asegura su continuidad en el partido. El partido tilda a su dirigente de "claro referente" de Podemos y asegura que "debe seguir teniendo visibilidad" y "un papel fundamental" dentro de la actividad política junto a la secretaria general, Ione Belarra. El partido, además, sigue defendiendo la necesidad de que ésta continúe al frente de Igualdad. Esta es una de las demandas de los de Ione Belarra a PSOE y Sumar y que, denuncian, sigue sin ser contestada.

El documento político se arroja como una suerte de blindaje del partido ante los de Díaz para reclamar su autonomía. Mandan varios mensajes claros. Los votos de los representantes de Podemos en la legislatura no serán gratis. "Se deben negociar y nunca se regalan", avisan en un órdago claro a la dirección colegiada del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso de los Diputados. Además, el partido, que se erige como fuerza transformadora que debe permanecer en el Gobierno, y avisa de que para apoyar o formar parte de cualquier gobierno de coalición en el futuro debe incorporarse una parte "sustancial" de su programa. Aventuran que realizarán propuestas más allá de sus responsabilidades de gobierno concretas.

El partido también estipula claramente un aviso a navegantes en un momento que la indefinición sigue reinando en Sumar, que todavía no se ha convertido oficialmente en un partido político. Si bien Sumar si permite la doble militancia, los morados avisan de que siempre tendrán su propia hoja de ruta y sus órganos de dirección y que "en ningún caso" se disolverán en otro partido. De hecho, especifican un cordón a la posibilidad de que dirigentes territoriales o cuadros medios migren a Sumar. "En Podemos no existe la doble militancia en ningún caso". Todo un toque de atención a casos concretos, como el miembro de la Ejecutiva y secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, quien ha ejercido de portavoz de Sumar y negociador con el PSOE para dar a luz el acuerdo de coalición con el PSOE. Una posición por la que ha sido recriminado dentro del partido de Belarra.

El partido sienta las bases así de su futuro como partido a la vez que hace reflexiones, que no son nuevas, sobre el proceso de coalición vivido para acudir a las elecciones generales del 23 de julio. El partido denuncia que no se han visto cumplidas sus expectativas cuando señalaron a Yolanda Díaz como líder de Unidas Podemos y como su candidata a las elecciones generales. "Lamentablemente, las expectativas no se han cumplido", destacan. Además, critican los resultados obtenidos en las urnas después de haber aceptado "un acuerdo de coalición con condiciones y vetos que nunca se le piden a otra formación política". Para los morados los resultados "no han sido los esperados" y critican el "error" de no respetar "el patrimonio político" de los suyos.

Enmiendas de los militantes aceptadas

El documento político definitivo ha incluido la mayoría de enmiendas presentadas por los círculos morados desde que se inició el proceso de reconfiguración del partido el pasado 16 de septiembre. De las 1552 recibidas, 1396 han sido aceptadas o transaccionadas, aunque no todas incluidas en el texto actual, sino que pueden ser reutilizadas para una futura asamblea ciudadana estatal o documentos programáticos, éticos y políticos. Entre ellas, hay una que cuenta con un mayor número de apoyos. La de romper con Sumar de cara a los próximos procesos electorales.

La idea de que Podemos pueda acudir por separado a las elecciones europeas está en el aire y cada vez coge más fuelle visto el documento de Podemos, al blindar los futuros acuerdos preelectorales a la realización de primarias y sin vetos políticos. De hecho, dentro de Podemos y también en Sumar ya barrunta la idea de que el partido pueda acudir por separado a las elecciones en el Parlamento Europeo y que sea Irene Montero quien encabece esa lista. Es una propuesta que los militantes han pedido a los morados. "A las Europeas debemos ir con nuestro nombre y en caso de coaliciones, que sean con Esquerra y con Bildu. Encabezándola Irene Montero", escribe un militante. Otro pide presentarse a las listas europeas en solitario, "con Irene Montero a la cabeza". Apoyan la idea que ya esbozó el cofundador morado de concurrir por separado a estos comicios.