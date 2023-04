Podemos busca rearmarse y activa la maquinaria contra Díaz: "Ha sido desleal con nosotros"

Podemos llega a este fin de semana con ganas de demostrar que "no están muertos", como critican que les diagnostica el resto de partidos de izquierda a la izquierda del PSOE. Los morados reunieron ayer y este sábado a su militancia en la "Fiesta de la Primavera" en Zaragoza con el objetivo de movilizar a su electorado, insuflar ánimo a su militancia y aunarla a sus postulados en medio de la pugna por el poder en la nueva reconfiguración de la izquierda tras el lanzamiento de la plataforma Sumar.

A Zaragoza llegarán los principales pesos pesados de la formación en la previa de las elecciones autonómicas y municipales con un mensaje de "rebeldía", de "resistencia", de cara a las tensiones que se han aumentado en las últimas semanas entre la formación y Sumar por el poder de cara al próximo ciclo electoral. Un foro repleto de mesas redondas donde participarán los candidatos morados para el 28-M a los que el partido quiere impulsar para ganar la batalla electoral, pero en el que, sobre todo, los morados buscan lanzar un mensaje a su militancia: el de apoyo masivo a las exigencias que han mandado a la vicepresidenta: Podemos debe ser respetado y deben celebrarse unas primarias abiertas para decidir el poder de cada formación en la futura confluencia.

Todo llega en un clima de máxima tensión y después de que la vicepresidenta anunciara su paso de presentarse como candidata a las próximas elecciones generales como líder de Sumar, en la que todos los partidos a la izquierda del PSOE arroparon a Díaz en la ya conocida como "foto de Magariños", donde solo faltó Podemos, que rechazó acudir a arropar a la vicepresidenta sin un acuerdo previo firmado entre ellos y Sumar con el compromiso de la celebración de primarias abiertas. Un pacto bilateral que fue rechazado por la ministra de Trabajo pero también por el resto de potenciales aliados de Sumar. La posición de Podemos fue afeada por partidos como Más País, Más Madrid o los comunes, que criticaron que la dirección que dirige Ione Belarra pusiera condiciones previas a un primer acto en el que se trataba de "apoyar a Díaz".

El partido morado, a partir de entonces, puso en duda que la vicepresidenta buscara la unidad, después de que en una entrevista en El País asegurara que "no sería un fracaso" que Podemos no se sumase a la confluencia. En el partido morado creen que la vicepresidenta no está trabajando por conseguir esta "unidad" en la izquierda e incluso la llegan a acusar de "deslealtad" a los morados después de "haberla hecho" vicepresidenta del Gobierno y de "haberla dado todo el apoyo para construir su liderazgo político". Ahora, según abundan estas fuentes, "nos está despreciando". Se cree que se está intentando mandar el mensaje de que Podemos está "muerto" y que quieren negociar con ellos después de las elecciones autonómicas y municipales, donde -según los morados- en Sumar analizan que fracasarán en las urnas.

El partido enfrenta esta cita como un revulsivo vital para impulsarse de cara a los comicios y para ello ha recurrido a su exsecretario general, Pablo Iglesias y al cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, que participarán en mesas de debate durante los actos de este fin de semana. Las principales dirigentes de Podemos, la secretaria general y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra participará junto a la ministra de Igualdad y número dos, Irene Montero, en un mitin central, que algunas fuentes ya anticipan de rearme electoral e ideológico, contra el PSOE -con el que cada vez buscan diferenciarse más- y contra Yolanda Díaz.

El partido buscará reforzar el mensaje que llevan días trasladando: "No estamos muertos", según resume un dirigente del partido como análisis a la estrategia que creen que está siguiendo la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz. Podemos lanzó un video a principios de esta semana bajo el lema "tú que no te callas", en el que critican de manera velada -sin nombrarla- a la vicepresidenta por no defenderles en momentos clave -como la crisis por las consecuencias de la ley del "solo sí es sí" y por "ponerse de perfil" con Podemos en su posición de rechazo a la OTAN y al envío de armas a Ucrania por la guerra de Putin.