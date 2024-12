Policías se formarán en Karate para mejorar su entrenamiento y combatir el estrés

El arte marcial japonés del Karate utiliza técnicas de golpeo para desarrollar las capacidades físicas y mentales. Ahora, los policías nacionales podrán recibir formación en estas técnicas. El sindicato JUPOL y laUnidad de Gestión de las Fuerzas Armadas y Seguridad (UGFAS) de la Federación Española de Karate han firmado un acuerdo para que los agentes puedan ampliar sus conocimientos y trasladarlos a su día a día.

Esta modalidad se convocara a través de cursos homologados de combate cuerpo a cuerpo e intervención operativa, manejo de armas tácticas y entrenamiento en estrés. Son entrenamientos de cursos de autoprotección y desarrollo de habilidades operativas. Los afiliados al sindicato policial dispondrán de clases impartidas por profesores titulados de la Federación Española de Karate y siguiendo los criterios establecidos en la normativa policial.

Desde el sindicato JUPOL han resaltado la importancia que tiene la formación continua en materias policiales para todos los agentes de la Policía Nacional, "motivo que ha llevado a este sindicato a buscar a los mejores profesionales para impartir este tipo de formaciones a los afiliados". La organización sindical resalta que estos cursos se realizarán con personal altamente cualificado y profesional y siguiendo las normativas existentes y los criterios formativos de la Policía Nacional.

Critican las formaciones de otros sindicatos

Asimismo, desde la entidad aseguran que sus iniciativas chocan "frontalmente con otras formaciones ofertadas por distintas organizaciones que carecen de cualquier tipo de profesionalidad y homologación y que suponen un grave perjuicio para los policías nacionales que recibirán una formación no homologada y no baremable". "Estamos seguros no cubrirá las necesidades reales en autoprotección policial que tenemos actualmente los policías nacionales, donde cada vez son más habituales las agresiones que sufrimos en el desempeño de nuestro trabajo", lamentan.

MADRID.-El TSJM ratifica la absolución de tres policías que abatieron a tiros a un joven en Vallecas Europa Press

Desde JUPOL, resaltan el esfuerzo que se está haciendo en los últimos tiempos desde la División de Formación en formar a los policías, especialmente a los agentes de las unidades de seguridad ciudadana, en técnicas de autoprotección e intervención policial (TAIP). "Creemos que esta formación es muy demandada por todos los policías nacionales, por lo que vemos necesario la puesta en marcha de los cursos de formación que se desarrollarán bajo este convenio", concluyen.