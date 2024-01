Policías nacionales piden a Marlaska que defienda a la Policía y no permita la cesión de sus competencias en inmigración

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha remitido una carta urgente al ministro Marlaska tras confirmarse un hecho tan grave como el anunciado ayer, sobre el traspaso de las competencias en materia de inmigración. “Esperamos que no falte a sus obligaciones y se muestre en contra y defienda a la Policía Nacional sobre la que ejerce el mando y especialmente preserve las competencias del Cuerpo”, subraya.

“Al mismo tiempo se ha solicitado el amparo de la Unión Europea frente a lo que consideramos un riesgo extremo para nuestras fronteras. Supone la casi total desintegración de la Policía Nacional en Cataluña”, agrega..

“Advertimos al ministro de que se va a encontrar enfrente con el SUP y que nuestra posición será firme y contundente. Nunca permitiremos el desmantelamiento de la Policía Nacional, y nunca daremos amparo al mercadeo de las competencias de seguridad a cambio de votos. Nos debemos a todos los ciudadanos, incluidos los catalanes y no les dejaremos desamparados ante esta posible venta de sus derechos. No podemos ir en contra de la dinámica de la Unión Europea, que trata de asumir y de centralizar mayor competencia en materia de extranjería y fronteras y es ahí a donde debemos dirigir nuestros ojos, con las acciones coordinadas desde los países miembros. Para una mayor salvaguarda de los intereses. Por eso una disgregación interna en España, corrompe el espíritu europeo”.

Por su parte, desde AUGC han señalado que el traspaso de competencias “solo alude a intereses partidistas con la intención de desmantelar la operatividad de la Guardia Civil y tratar de expulsar de Cataluña a los guardias civiles. El Gobierno central ha destinado 1.600M€ para culminar durante el periodo 2024-2030 el despliegue de la policía autonómica, que se deduce en más competencias, aumento de agentes, mejores medios y avances en condiciones profesionales”.