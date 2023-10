El polvorín en la izquierda por Israel arrolla la posición de Yolanda Díaz en Moncloa

El conflicto desatado entre Israel y Palestina no solo ha impactado de lleno en la política española, sino que, además de dividir al Gobierno ha acabado convirtiéndose en un polvorín a la izquierda del PSOE que arrolla a la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz.

Las distintas posiciones en la izquierda, que coordina Sumar, a causa de la guerra han provocado una nueva fisura entre los partidos que cohabitan en Moncloa y ha llevado a la parte socialista a pedir «prudencia» y cierre de filas de Yolanda Díaz a la posición que marca el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El mandato en Moncloa es nítido y se traslada con un mensaje único:«La política exterior la marca el presidente», se explican en el Ejecutivo. La guerra abierta en Moncloa en temas de política internacional no es nueva, tras las fricciones por el giro de Pedro Sánchez con el Sáhara Occidental.

En el Gobierno causa malestar algunas de las declaraciones expresadas en los últimos días por portavoces de Sumar que lejos de condenar el ataque de Hamás se producían para justificar la violencia ejercida. Todo ello mientras que en Moncloa censuraban que Díaz mantuviera una posición «equidistante» al no pronunciarse claramente ni condenar los hechos en público. Yolanda Díaz, de hecho, ha permanecido casi en silencio hasta ayer.

Sumar reaccionó el lunes políticamente calificando de «crímenes de guerra» el ataque de Hamás a Israel, aunque evitó condenarlo explícitamente. Un día después, tras la denuncia del PP de que los socios de Sánchez no habían condenado los ataques, el portavoz Ernest Urtasun fue más directo con su condena. Mientras, dentro de Sumar las visiones han sido completamente distintas en estos días. Ahora, ante las fricciones en Moncloa que dirigen todos los focos a los de Yolanda Díaz, en su entorno tratan de desvincularse de todas las sensibilidades que conviven en la coalición y aseguran que la posición marcada por Urtasun es la que refrenda la vicepresidenta. Ayer fue el primer día que la vicepresidenta verbalizó en público su «condena» después de las críticas recibidas por no ser contundente y tras el toque de atención que llega desde Moncloa. Condenó «alto y claro el apartheid israelí y la violencia contra la población civil venga de donde venga», a pesar de que no se refirió a Hamás como un grupo terrorista, aunque en el partido explican que eso es un hecho al estar Hamás incluido en el listado de organizaciones terroristas que tiene la Unión Europea.

Con esta posición evita soliviantar las distintas tradiciones propalestinas que conviven en su grupo parlamentario. El diputado por IU en la coalición, Enrique Santiago, que esta semana evitó condenar a Hamás y eludió calificarlo de «grupo terrorista», después de que sea la línea oficial que marca Moncloa, a pesar de que dentro del PSOE también convivan distintos posicionamientos. Otra diputada de Sumar, Tesh Sidi, mostró en un primer momento su «solidaridad» con el pueblo palestino. Unas declaraciones muy polémicas y en las que no condenaba el ataque de Hamás y que días después se ha visto obligada a rectificar. Ambos acabaron alineándose con Sumar quien criticó como «crímenes de guerra» en palabras de su portavoz Ernest Urtasun los bombardeos iniciados por Hamás. Más Madrid se borró ayer del minuto de silencio celebrado en Madrid ayer por no incluir a las víctimas palestinas en Gaza. Aunque, su portavoz en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha condenado «los ataques terroristas de Hamás».

Podemos, por su parte, mantienen su posición crítica con Israel y denuncia la «hipocresía» y el «silencio» ante el «terrorismo de Estado» de Israel contra el pueblo palestino. De hecho, trató de presentar una proposición no de ley en el Congreso de apoyo al pueblo palestino que ha frenado Sumar. Los morados denuncian un «nuevo veto» de Díaz, mientras que éstos buscan una «posición consensuada».