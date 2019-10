Tras la noticia de que se repetirían elecciones el próximo 10 de noviembre al no haber acuerdo para formar Gobierno entre los distintos partidos, más de 800.000 personas decidieron darse de baja para no recibir propaganda electoral, a través de un formulario donde se podía solicitar la exclusión de las copias del censo electoral para realizar envíos postales de propaganda, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sin embargo, algunas de las personas que se dieron de baja recibieron (o van a recibir) propaganda electoral, en concreto de VOX o de Unidas Podemos. La razón es que ambos partidos no hacen uso de los datos del censo para sus envíos, sino que remiten la propaganda de forma genérica a cada domicilio. Mientras que el partido de Santiago Abascal envía un único sobre a cada vivienda, independientemente de sus ocupantes y para todo el territorio, bajo la fórmula de “Electores residentes en...”, la formación morada enviará propaganda personalizada utilizando el censo en algunas provincias, pero lo hará de forma genérica en otras circunscripciones.

“Cualquier persona podrá formular reclamación dirigida a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral sobre sus datos censales, si bien solo podrán ser tenidas en cuenta las que se refieran a la rectificación de errores en los datos personales, a los cambios de domicilio dentro de una misma circunscripción o a la no inclusión del reclamante en ninguna Sección del Censo de la circunscripción pese a tener derecho a ello”, dice el apartado 3 del artículo 39 de la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General).

Esto no quiere decir que tanto el partido de derechas como el de Pablo Iglesias se salten alguna ley, sino que ejercen una práctica aceptada por la Junta Electoral, que en su resolución subraya que la difusión de propaganda mediante el sistema denominado como “buzoneo” no incurre a la contradicción con la petición de los electores para que sus datos no sean cedidos a los partidos, según asegura la Junta Electoral.