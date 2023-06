Preocupación en la cúpula de la Ertzaintza: ¿está en riesgo el Tour?

Lossindicatos de la Ertzaintza –Erne, Esan, Euspel y Sipe- e incluso «Ertzainas en lucha» han convocado una concentración conjunta que tendrá lugar hoy durante la presentación de los equipos del Tour de Franciajunto al Palacio Euskalduna, en Bilbao, a las 17:00 horas, a menos de dos días de que arranque la carrera ciclista más importante del mundo que tiene sus tres primeras etapas en el País Vasco. Con ello, los policías vascos elevarán la presión de cara a la inminente cita deportiva para que se tome en cuenta sus reivindicaciones. En juego, la imagen del País Vasco donde está en el aire que puedan contar con los ertzainas suficientes para todo el recorrido ya que bajo el lema «sin convenio, no hay Tour» un amplio número de ertzainas ha plantado al Ejecutivo vasco donde no descartan bajas en masa si siguen ignorando su reclamación de una subida salarial.

El departamento de seguridad del Gobierno de Urkullu rechazó la propuesta que habían lanzado con 37 medidas que suponían un aumento de 18 millones de euros en las condiciones salarias de los ertzainas y de momento no ha habido ninguna toma de contacto más.

El movimiento «Ertzainas en lucha» que se generó de forma espontánea al no sentirse suficientemente representados por los sindicatos convencionales recuerda que sus reivindicaciones laborales están totalmente «ajustadas a derecho» y denuncian la «caza de brujas» a la que les están sometiendo los responsables de la administración pública vasca que, en su mayoría consideran que no tienen derecho a la protesta y que se han visto sorprendidos ya que daban por hecho que al ser vascos, los miembros de la Ertzaina eran un colectivo que debía ser nacionalista y por tanto no ejercer esta presión. Sin embargo, los policías vascos destacan que llevan «muchos años siendo ninguneados» y olvidados por una administración que «nos ha deshumanizado y tratado como mano de obra esclava y sobre todo barata».

Mejoras que repercuten en la seguridad

No solo reclaman una mejora salarial sino una mejora en los materiales donde los vehículos «por la desidia y manipulaciones pasan la ITV cuando deberían ser retirados, helicópteros que no pueden llevar a más de un rescatador por su falta de planificación, una unidad de investigación que es inexistente por falta de personal y recursos», entre otros. «Si la Ertzaina funciona es gracias al compromiso que nuestros agentes muestran con su tierra y sus ciudadanos». De momento se mantiene el «conflicto laboral». Incluso, algunos advierten de que «ha avanzado para mal» debido a que, critican, han comenzado a demonizarlos en diferentes medios y sectores por sus reclamaciones.

Existe preocupación en la cúpula de la Ertzaina algo que ha quedado de manifiesto con un comunicado que el departamento de seguridad ha dirigido a los miembros de dicho cuerpo donde les insta a aferrarse a «nuestro espíritu, nacido del compromiso y servicio público, que nada ni nadie debe hacernos olvidar y desatender, porque es nuestra propia esencia, el propósito y razón de ser de nuestra organización». Además, recuerda que un Ertzaina siempre está en las situaciones «más críticas» y siempre «hemos estado a la altura de las circunstancias» y confían que, así como lo han hecho en el pasado, seguirán haciéndolo en el futuro. Asimismo, subraya el «contexto complejo y difícil» y les insta a seguir con el «compromiso y profesionalidad». Sin embargo, desde «Ertzainas en lucha» recuerdan que la cúpula ya se movilizó antes y consiguió una subida lineal en su salario.