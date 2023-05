La preocupación de los españoles por la economía se dobla con Sánchez desde 2018

En sus intervenciones, Pedro Sánchez cita muy a menudo el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) como termómetro para medir si sus actuaciones reciben el aval o no de la sociedad. En este sentido, suele reivindicar que tanto la corrupción como la independencia de Cataluña no forman parte ya de las principales preocupaciones de los españoles, tal y como recoge el CIS, donde ambos asuntos han caído muy abajo en la escala de inquietudes de los españoles; no obstante, lo que se ha disparado es la inquietud de los ciudadanos con los problemas de índole económica: de hecho, se han doblado comparado con la etapa de Mariano Rajoy. Así, según el último barómetro del CIS publicado en mayo, la preocupación por los problemas de índole económica fue citado por el 44,6 por ciento de los encuestados, el doble que en junio de 2018 (último mes del PP en el Gobierno), cuando estaba en 21,8%. Esa circunstancia, por tanto, contrasta con la euforia que proyecta el Gobierno por los datos económicos, que los considera buenos porque no se han cumplido las previsiones catastrofistas que barruntaban algunos espacios políticos (como la derecha) o sectores económicos.

Lo cierto es que la economía ha resistido más de lo esperado, pero los datos obligan a estar en alerta porque la tendencia empieza a dar síntomas preocupantes: los datos de empleo que ha arrojado la última Encuesta de Población Activa tampoco parecen nada halagüeños porque el 2023 ha empezado con un primer trimestre en que ha crecido el número de desempleados, consolidándose la superación de la significativa barrera de los tres millones.

Lo cierto es que el Gobierno de España cuenta con los fondos europeos como arma para capear el temporal económico que se ha instalado, pero tampoco está sabiendo exprimirlo del todo porque el dinero no está llegando bien a la economía real y eso se está traduciendo en un menor impacto sobre el Producto Interior Bruto (PIB) de lo previsto.

Actualmente, según el último barómetro de mayo, la principal preocupación de los españoles es la crisis económica o problemas de índole económica, con un 43,6 por ciento de menciones (ligeramente inferior al 44,6 por ciento del mes anterior). En junio de 2018, cuando sale el Gobierno de Mariano Rajoy de Moncloa, ese problema se situaba en el segundo puesto, aunque también es cierto que en primer lugar estaba el paro con un 31,6% por ciento (ahora está en 17 por ciento, en tercer lugar).

A pesar de la percepción de los españoles, Pedro Sánchez tiene la voluntad de situar la economía como eje de campaña electoral este 2023 y ya viene demostrándolo en los últimos meses, donde está haciendo especial énfasis en este ámbito. En este sentido, la economía se antoja decisiva para los votantes, tal y como lo recogen las encuestas, y la batalla por el relato entre los dos aspirantes a la victoria (Partido Socialista y Partido Popular) será nuclear.

En segundo lugar, ahora se encuentra la sanidad con un 22,9 por ciento, cuando en 2018 estaba en el quinto (11 por ciento). En este sentido, cabe recordar que las huelgas de los médicos de la atención primaria se extendieron por toda España a finales de 2022 y afectan a gobiernos de todos los colores. Finalmente, en cuarto y quinto lugar se encuentran ahora los problemas relacionados con la calidad del empleo (13,8%) y la vivienda, que se ha alzado al top 5 (10,5%). En el mes de abril estaban en el quinto puesto los problemas políticos en general (10,6%).

Es decir, aunque el Gobierno también presuma de que ha mejorado la calidad del empleo gracias a la reforma laboral aprobada el año pasado, lo cierto es que la preocupación de los españoles con esta cuestión ha subido con respecto a junio 2018 (entonces estaba en 11,7 por ciento). Una de las principales críticas que está teniendo esta reforma laboral es el maquillaje de los datos porque, realmente, acaba traduciendo los antiguos contratos temporales en fijos-discontinuos y hay muchos trabajadores que pueden estar en el paro porque su actividad es intermitente, pero no están contabilizados.

Finalmente, la vivienda ha escalado hasta el quinto puesto, cuando en la época de Mariano Rajoy se hallaba mucho más abajo y tan solo preocupaba a un 2,3% de los españoles. En este sentido, la inquietud por la cuestión habitacional se ha multiplicado prácticamente por cinco en cinco años y eso ha obligado al presidente Pedro Sánchez a activar muchos recursos durante las últimas semanas. El presidente del Gobierno ha aprobado, con el plácet del Poder Legislativo, una Ley de vivienda que topa precios del alquiler y ha prometido más de 100.000 viviendas a precios asequibles.