El PSOE acusa al PP de "desear el caos" en el apagón: "Feijóo solo esperaba fracaso y ha encontrado responsabilidad"

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha asegurado este domingo que el Partido Popular "deseaba el caos" en el contexto del apagón del pasado 28 de abril pero que "la sociedad española ha vuelto a darles una lección".

En unas declaraciones grabadas remitidas a los medios, la dirigente socialista ha reivindicado respecto a la crisis eléctrica que España ha vuelto a enfrentarse a una situación crítica y que la ciudadanía ha tenido un comportamiento ejemplar.

"Los españoles han demostrado que somos un país envidiable y los socialistas queremos reconocer esa responsabilidad colectiva", ha ensalzado para posteriormente remarcar que los servicios públicos y el estado del bienestar también han sido clave para atravesar esta coyuntura.

Frente a ello, ha sostenido que el PP se ha dedicado a dudar, enfangar y atacar: "No nos engañemos, el Partido Popular deseaba el caos [..] El señor Feijóo esperaba un gran fracaso y ha encontrado responsabilidad y acierto", ha aseverado para seguidamente incidir en que, al verse "descolocados porque no saben gestionar", han optado por crispar. "El Partido Popular no sabe hacer otra cosa que crispar", ha remachado.

Decreto antiaranceles

Por otra parte, Peña ha anticipado que los de Feijóo votarán en el Congreso en contra del decreto antiaranceles del Gobierno: "El Partido Popular va a votar que no", ha anticipado pese a argumentar que los 14.000 millones de euros del decreto se pondrán a disposición del sector productivo, de las empresas y de los trabajadores ante esta "guerra injusta arancelaria" desatada por los Estados Unidos de Donald Trump.

En un plano más amplio, Peña ha acusado a Feijóo de cobardía por "rendir pleitesía" al expresidente Aznar en el Congreso de los populares europeos y por haberse "cuidado mucho de no hablar del pacto del Ventorro, aquel que ha provocado los presupuestos de la vergüenza", en referencia al acuerdo presupuestario del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, con Vox.

En ese sentido, ha contrapuesto que la jefa de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, recibirá a víctimas de la DANA el próximo 13 de mayo: "Eso es liderazgo frente a la cobardía que siempre demuestra el señor Feijóo. Cobardía frente a sus socios, cobardía frente a las víctimas y cobardía ante sus responsabilidades, como se espera de un jefe de la oposición", ha enmarcado.

Finalmente, la portavoz socialista ha cargado contra Feijóo por no pedir la dimisión del alcalde popular de Estepona, José María García Urbano, ante un presunto delito de malversación. Por ello, ha apuntalado que si "tuviera un mínimo de ética, debería exigirle la dimisión inmediata", en tanto que ha extendido la crítica a todo el PP por creer que "los ayuntamientos son un cortijo de su propiedad".