El PSOE se da cuenta de que ha revivido a Puigdemont con la amnistía: "Ha ganado notoriedad"

En el PSOE no darían marcha atrás si retrocediéramos el calendario dos meses, a pesar de toda la polémica, secretismo e incomprensión que han rodeado a las negociaciones para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez, por sus pactos con los partidos independentistas. La amnistía será ratificada hoy en su ideario político y el partido no rehuye ya nadie la necesidad de la misma y se acogen a ella como herramienta para mantener «la convivencia». La tónica la marcó el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero este viernes, para allanar la defensa a Pedro Sánchez y blindar ante las críticas que subyacen en el partido. Pero, aun así, en el PSOE ya analizan electoralmente a que partido está beneficiando más la medida para tratar de recalcular la estrategia ante el ciclo electoral inminente.

En los cálculos internos que hacen en Ferraz, sí se reconoce que la amnistía, a quien está bonificando es a Junts y en concreto al expresident Carles Puigdemont. «Ha ganado notoriedad», reconocen fuentes socialistas sobre el recorrido de la figura del expresident fugado. Las negociaciones de la vida parlamentaria en el Congreso de los Diputados pasan siempre por Bruselas. Es decir, no hay «ok» sin que de el visto bueno el líder de Junts y eso otorga a su figura un estatus, de nuevo, decisorio, clave para que el Gobierno de coalición continúe adelante. Sin embargo, pensando ya en las elecciones de 2025, en el PSOE no trabajan con la posibilidad de que Puigdemont se presente como candidato, creen que no se moverá de Europa, donde es eurodiputado.

A los socialistas, la amnistía no les pesa, según sus encuestas internas. «No nos ha impulsado, pero sí nos ha hecho subir un poco», reconocen en el partido donde dicen no acusar desgaste en sus propias encuestas. Para algunas fuentes, la señal de alarma habría sido bajar a la cifra de 80 escaños en las encuestas, algo que no se refleja en ningún sondeo. Según aseguran, se encuentran El coste es algo que ya está amortizado según piensan, a su vez, en Moncloa, donde recurren siempre a asegurar que los indultos les hicieron «ganar un millón de votos» en las elecciones generales del pasado 23 de julio.

En el PSOE vuelven a tirar de la estrategia de azuzar con el miedo a Vox y será uno de los grandes ejes en época de campaña electoral. «Da más miedo Abascal que Puigdemont», repiten este fin de semana en la convención socialista en la que renuevan su ideario político. De cara a las elecciones gallegas, por ejemplo, trabajan con esa idea, un lugar donde Vox es extraparlamentario. Afianzarán en los próximos días el mismo argumentario para tratar de arrinconar a los populares.

Aunque para el PSOE el debate de la amnistía está finiquitado, aún surgen reflexiones que muestran el proceso de asimilación que ha tenido que vivir internamente en el partido. «Es como ir al quirófano, si hay que ir se va, pero no vas entusiasmado», clarifican con rotundidad dentro del PSOE. En público, el mensaje de los ministros es unánime. La ministra portavoz Pilar Alegría afirmó ayer en la convención socialista que supone una apuesta «por mejorar la convivencia» e insistió en que está convencida de que la ley es constitucional. «Estamos seguros que vamos a seguir mejorando la convivencia, que será bueno desde luego para todos los ciudadanos de España», dijo. El líder del PSC, Salvador Illa, reflexionó que para el la amnistía supone «mirar hacia delante, para que avancemos y para la normalización institucional, política y social de Cataluña». En el PSOE aseguran que la amnistía es un paso «consecuente» para el «reencuentro definitivo» con los catalanes.

Ya en clave autonómica, la alcaldía de Barcelona, aseguran en el PSOE, se resolverá en los próximos días. Si bien la exalcaldesa condal, Ada Colau, presiona para un acuerdo PSC-ERC, en el PSC dan a Colau por «amortizada» y dan manos libres a Jaume Colboni para cerrar la cuadratura del círculo y frente al tripartito por el que pelea la exregidora, en el PSC no dan por hecho esa posibilidad.

A la vez que se resuelve la alcaldía, en Cataluña cada vez cobra más fuerza de un adelanto electoral. Fuentes socialistas creen que, a partir de septiembre, el president Perè Aragonés podrá convocar la cita electoral «en cualquier momento». Para esta plaza, los socialistas confían en Salvador Illa y aseguran que «sale a ganar». Precisamente, este fin de semana el líder de ERC, Oriol Junqueras bendijo a Perè Aragonès como candidato a las próximas elecciones catalanas. Algo que fue recibido con sorpresa por parte del primer secretario del PSC, Salvador Illa. «Si las elecciones tienen que ser en febrero de 2025, ¿por qué nombran al candidato hoy?. Esto sorprende un poco. Respeto mucho los procesos de cada partido, que no se me entienda mal y no quiero hurgar en ningún sitio, pero sí que es poco habitual», deslizó. En el entorno del primer secretario del PSC perciben nervios en partidos como ERC, por la debilidad interna de su candidato, según señalan.

La convención acabó creando un lazo de ayuda entre líderes tertitoriales para tratar de «remar» con nuevos gobiernos autonómicos en posesión del socialismo, según ordenó la vicesecretaria general y vicepresidenta, María Jesús Montero, para enlazarlos con la política europea y la que emana del Gobierno de España.