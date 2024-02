El PSOE eleva la presión sobre Ábalos para que deje el escaño: "Cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer"

La presión del PSOE sobre José Luis Ábalos para que deje el escaño de diputado en el Congreso por la presunta trama de corrupción que afecta a su exasesor Koldo García va en aumento. Si ayer había voces socialistas que ya en privado decían que Ábalos debía de dimitir, este viernes ya en público ha habido dos ministras de mucho peso en el Gobierno que le han abierto la puerta de salida. Tanto Margarita Robles como María Jesús Montero han insinuado que si estuvieran en la situación de Ábalos, ellas habrían dimitido. "Cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer", ha señalado Robles este viernes en una entrevista en RNE.

La ministra de Defensa sido preguntada si cree que Ábalos debe dejar el escaño para poder defenderse o asumir bien este proceso, a lo que se ha limitado a señalar: "No me corresponde a mí decirlo, cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer en cada momento". Y sobre si confía en Ábalos ha insistido: "No se trata de la opinión personal que yo pueda tener, que no tiene ningún valor, se trata de las actuaciones judiciales". No obstante ha comentado que "este es un país en el que todos hacemos juicios paralelos pero lo importante es lo que digan los jueces y por tanto colaboración máxima con la justicia para que llegue hasta el final en determinar las responsabilidades que pueda haber".

"También tendemos mucho a hacer especulaciones y presunciones. Yo desde luego nunca las voy a hacer", ha añadido. Margarita Robles ha señalado que a Koldo García "le había visto en el Congreso de los Diputados" y sobre si le ha sorprendido lo desvelado en esta investigación ha indicado que no puede hacer valoraciones de un procedimiento judicial abierto. "El juez ha tomado una serie de medidas cautelares y hay unas imputaciones de unos hechos que nos avergüenzan a todos", ha manifestado. "Es la justicia la que lo tiene que determinar pero es algo que produce bochorno y esperamos que se llegue hasta el final en el esclarecimiento de los hechos y que la respuesta de la justicia sea ejemplar", ha abundado la ministra. Y ha concluido señalando que "en cualquier caso la corrupción es siempre inadmisible pero prevalerse en una situación de dolor y de sufrimiento como era la pandemia para lucrarse personalmente es especialmente deleznable"

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha ido en la misma línea que Robles cuando le han preguntado sobre qué haría en la situación de Ábalos. "Yo sé lo que yo haría, nos puedo decir lo que el señor Ábalos quiere hacer o va a dejar de hacer, yo sé lo que yo haría", ha afirmado en un foro informativo en Cádiz. Al ser repreguntada sobre si ella dejaría el escaño, ha respondido: "Usted sabe lo que yo haría". En todo caso, también ha puntualizado que el sumario no se conoce y que parece que no hay "ningún tipo de reproche penal o delito", por lo que "le corresponde a él tomar cualquier decisión".

Ha indicado que "la investigación está en curso", con lo que ha instado a esperar el alcance de las investigaciones, aunque ha mostrado su "repugnancia" y "repulsa" a cualquier aprovechamiento económico que se haya producido durante una época tan difícil como la pandemia. "Estuvimos en el borde y que la gente se aproveche me genera repugnancia y repulsa", ha asegurado la ministra, quien, aún sin conocer el detalle del sumario levantado ayer, cree que sí se refleja que en la administración general los contratos de emergencia se desarrollaron "sin reproche de lo que se hizo".

"Hasta donde yo sé no hay reproche sobre la adjudicación del contrato, pero, si ha habido sinvergüenzas que lo paguen", ha añadido, al tiempo que ha recordado que en la Diputación de Almería, bajo un gobierno del PP, también se ha denunciado un caso similar "y no ha provocado que a la bancada del PP se le gritara el nombre de los implicados en el Congreso".