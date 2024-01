El PSOE rebaja las expectativas de Turull sobre la cita en el Congreso: no hablarán del referéndum

El PSOE rebaja al máximo las expectativas de Junts en cuanto a la reunión que mantienen esta mañana en el Congreso de los Diputados. El partido de Carles Puigdemont pone como condición al PSOE abordar en esta legislatura el referéndum de autodeterminación y el propio secretario general de Junts, Jordi Turull, avisó esta semana que sin referéndum "colorín colorado".

Los socialistas descartan de facto que el asunto en cuestión vaya a estar hoy sobre la mesa y enmarcan la cita como una reunión de trabajo, que llega después dela polémica por la cesión de competencias migratorias a Cataluña tras el pacto con Junts para no dejar caer los decretos ley la pasada semana en el Senado. Antes de entrar a la reunión, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, aseguró que no habrá comunicación posterior sobre la reunión. "Lo hemos dicho en múltiples ocasiones, como muchas más que vamos a tener. El día que tengamos un acuerdo lo comunicáremos. Hoy no pretendemos acordar, ni comunicar nada", dijo el número tres del PSOE a preguntas de la prensa. Lo que sí deja claro el PSOE es que no se tratará el referéndum de autodeterminación como pidió Turull. "Evidentemente, no", contestó.

En el PSOE aseguran que el encuentro tiene por objeto ahondar en la "normalización" delas reuniones entre dos fuerzas políticas en el Congreso y piden que no sea "noticia" cada reunión que mantengan. "Habrá muchas", explican. Es la primera vez que el PSOE se reunirá en el Congreso con un dirigente que no es diputado y es por eso que la reunión adquiere todos los focos políticos y mediáticos y, más, después de la delegación de competencias en materia de migración pactadas entre ambos partidos.

Sobre la cesión de competencias, Cerdán ha asegurado que quedarán "claras" cuando se presente la proposición de ley que se tramitará, debatirá y votará en el Congreso de los Diputados. Fuentes gubernamentales rebajan, además, el impacto de la negociación con Junts sobre la inmigración y remarcan que no está en cuestión ni el control de fronteras ni el de las aduanas. "Es intransferible", remarcan. Aseguran que no habrá cesión que no permita la Constitución. "No hay nada que no esté previsto en la ley" y limitan el acuerdo alcanzado entre ambas formaciones a uno "político".