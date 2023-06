PP y PSOE siguen chocando por los debates electorales en campaña

La propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez de celebrar seis debates con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo sigue coleando en la precampaña. Los socialistas consideran que los rifirrafes con el líder de la oposición, como los que se han ido sucediendo en el Senado, les benefician y les permiten "confrontar modelos".

Feijóo ya dijo que estaba dispuesto a llevar a cabo al menos un "cara a cara" con Sánchez, pero que los debates "se dialogan, y no se imponen". El PP "comprende" las "urgencias y ocurrencias" del líder del PSOE, ya que, asegura, "no puede salir a la calle ni hacer mítines -en clara alusión a los abucheos-, ni puede movilizar a su partido". Sin embargo, ha querido dejar claro que todo eso no le incumbe, "no es problema mío".

Mientras el PSOE se queja de que aún no han conseguido acordar ese "cara a cara", desde el PP destacan que el secretario de Organización del PSOE, Santos, mandó un Whatsapp a Esteban González Pons ayer por la tarde cuando el vicesecretario de institucional se encuentra en estos momentos "en el extranjero". Los socialistas ya contactaron la semana pasada con Elías Bendodo, que les ha remitido a Pons como el interlocutor con el que deben negociar.

En el PP se quejan de que desde el PSOE pidan "celeridad", "cuando no la tuvieron ellos en responder a las propuestas que el presidente del PP remitió por escrito en materia económica, política, internacional, seguridad y justicia... Sus urgencias no son las nuestras", aseguran fuentes del partido. Por su parte, los socialistas aseguran que en Génova les "dan largas" y critican que Pons siga sin ponerse en contacto con ellos.

"Esta forma de proceder del PP muestra un desprecio absoluto por aportar a los ciudadanos y ciudadanas toda la información posible antes de emitir el voto", señalan desde Ferraz. En el PSOE atacan al líder de la oposición y señalan que "claramente hay carencias de Núñez Feijóo que el PP trata de esconder durante la campaña y tratar de que los errores no forzados que comete no vayan más allá".

Desde el PSOE quieren ampliar el marco del debate más allá de los cabeza de lista, quieren que también existan foros sectoriales para confrontar, entre otras cuestiones, los programas económicos. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, emplazó este lunes al PP a que designen ya un representante con el que debatir, mientras desde Génova despachan su propuesta asegurando que ni es candidata ni va en las listas.