Núñez Feijóo acepta el desafío: "Habrá un debate 'cara a cara' con Sánchez"

"Los debates se negocian, no se obligan, ni los establece una parte interesada". De este modo arrancaba el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, su respuesta al desafío planteado este lunes por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Un órdago, el de protagonizar seis enfrentamientos "cara a cara", más propio de una "película del oeste", tal y como ha asegurado el líder de los populares.

Sin embargo, lejos de rehuir el envite, Núñez Feijóo plantará cara a Sánchez. Así lo ha confirmado en el programa de Carlos Alsina, en Onda Cero, donde ha asegurado comprender las "urgencias y ocurrencias" del líder del PSOE, que "no puede salir a la calle ni hacer mítines -en clara alusión a los abucheos-, ni puede movilizar a su partido". Sin embargo, ha querido dejar claro que todo eso no le incumbe, "no es problema mío".

El líder del PP acepta el debate "cara a cara" con Sánchez, pero insiste en que los "debates se negocian", no se imponen. Y en este sentido, ha insistido que debatirá "en el formato que se acuerde, con criterios de proporcionalidad e imparcialidad".

