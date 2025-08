Qué es el informe del GRECO que ha reprochado al Gobierno su falta de avances contra la corrupción: claves, funcionamiento e incumplimiento del PSOE

Europa se ha puesto firme con Pedro Sánchez y la gestión del PSOE en su lucha contra la corrupción en España y ha asegurado que las medidas propuestas no "han obtenido los resultados esperados" y que no son suficientes para conseguir la transparencia en las instituciones.

El informe lamenta que las recomendaciones de los asesores no hayan sido escuchadas y el reglamento de los aforamientos en el Congreso no tenga propuestas de mejora, después de que varios diputados del PSOE se hayan visto implicados en el 'Caso Koldo'. Más allá de la regulación de los privilegios de los representantes públicos se ha mencionado la ventajosa situación de los lobbies en España, ya que no se encuentran sometidos a ninguna regulación.

A los ojos de Europa, de la misma manera que ha sido denunciado, los cuerpos de Seguridad del Estado acusan la falta de recursos y lamentan las "deficiencias persistentes" vistas en las operaciones policiales para luchar contra el crimen organizado.

Aunque el informe tuviese el visto bueno el pasado día seis de junio, no ha sido publicado hasta el mes de agosto en pleno periodo vacacional. Desde las filas populares, a través de la figura de su secretario general, Miguel Tellado, han calificado el informe de "demoledor" y han vuelto a exigir la comparecencia de manera urgente de Félix Bolaños en el Congreso de los Diputados.

Que es el informe GRECO que ha denunciado la falta de medidas del Gobierno contra la corrupción

Pese a los esfuerzos del Gobierno por ocultar el documento del Consejo de Europa hasta el inicio de las vacaciones de Pedro Sánchez, se apuntaba a que los resultados no iban a ser positivos para España. Es cierto que con un tono de benevolencia, pero del GRECO a niveles estadísticos ha sido demoledor.

Respecto a la elaboración de la documentación, corre a cargo de los Grupos Estados, conformados por representantes de varios países de la Unión Europea. Actualmente la mesa se encuentra formada por siete miembros entre los que no existe ningún representante español.

El principal objetivo es evaluar el cumplimiento de los países miembros de sus recomendaciones para prevenir la corrupción en las altas funciones ejecutivas del gobierno central, los cuerpos de seguridad o los componentes del poder judicial.

Los incumplimientos de España bajo la dirección del PSOE

En el caso de España, las recomendaciones se han intensificado en los últimos años con varios informes. En diciembre de 2023, el GRECO concluyó que España aún no había aplicado plenamente ninguna de las recomendaciones que realizó al país en 2019.

Debido a la inoperancia del Ejecutivo, el GRECO aplicó a España su procedimiento de incumplimiento de la 5ª ronda de evaluación y pidió a las autoridades que informaran sobre los progresos antes del final del curso 2024. Sin grandes avances de gran calado en España, los observadores reclamaron una mayor atención a las acciones ejecutivas del gobierno central. En junio de 2024, cuando se adoptó el informe publicado, España había aplicado plenamente siete recomendaciones y había aplicado parcialmente otras tres.

Fuera de las recomendaciones aplicadas quedó sin tener efecto la necesidad de mayores garantías en relación con el refuerzo de la independencia, la transparencia y la autonomía del Ministerio Fiscal. Un problema que no ha sido solventado y que ha llevado al fiscal general del Estado al banquillo de los acusados.

Ahora, en plena época veraniega se recuerda que no se han cumplido los objetivos y se emplaza al Gobierno a mejorar la trasparencia en su lucha contra las corrupetelas.