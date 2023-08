Quesos manchegos con sabor inclusivo

La antigua fábrica de harina de la comarca de Almadén, Ciudad Real, alberga desde hace más de dos años una de las queserías más especiales de Castilla-La Mancha: “Quesería Solidaria”, un proyecto que abrió sus puertas en 2021 y que fusiona la tradición quesera con la labor social. Francisco J. Merchán y Eusebio Calvo lideran este proyecto cuya plantilla está formada, en su mayor parte, por usuarios de la Residencia Comunitaria de Salud Mental Isabel Sánchez Muñoz, con diferentes grados de discapacidad física y/o mental.

El queso es, sin duda alguna, uno de los productos manchegos por excelencia. 70 queserías repartidas por la región hacen posible que sus quesos sean mundialmente conocidos y lleguen cada vez a más rincones del mundo. Detrás de cada una de estas queserías hay una historia que merece la pena ser contada, pero este proyecto es especial porque en sus cocinas se elaboran unos quesos con un potente sabor inclusivo.

«Después de más de dos décadas dedicados al mundo de los lácteos y apostando por la divulgación de la cultura quesera, decidimos dar el salto a la fabricación de nuestro propio queso, un producto rico, novedoso, seguro, de kilómetro cero elaborado en Almadén, nuestro pueblo», cuenta Francisco Merchán.

Enseñan una profesión y dan una oportunidad laboral a trabajadores que lo tienen más difícil

Pero aquí no queda todo. No quisieron dar este salto sin antes tener en cuenta las necesidades de su entorno. Decidieron asumir un compromiso real con la sociedad. Por eso se asociaron con la Residencia Isabel Sánchez Muñoz y ahora elaboran un queso muy valorado por la comarca, al tiempo que realizan talleres ocupacionales y ofrecen una oportunidad laboral a personas que lo tienen más difícil que el resto y que, en la mayoría de los casos, se han encontrado con muchas trabas a la hora de encontrar un trabajo digno. «Nuestra fábrica es inclusiva, sostenible, terapéutica, ocupacional y tiene otras tantas características que no deberían ser excepcionales, sino la norma general», afirma Merchán y añade: «Saber que estás haciendo una buena labor te enriquece mucho como persona y como empresario, pero lo mejor de todo no es eso, sino convivir con los miembros del equipo; todos los días te enseñan algo y te dan una importante lección de vida. Es un gran aprendizaje».

La "Quesería Solidaria" de Almadén Quesería Solidaria

La diversidad es el día a día de este pequeño gran negocio que está viendo cómo sus productos van escalando peldaños y llegando cada vez a más puntos del país gracias a la dedicación de toda la plantilla: «A diario hacemos una repartición de tareas, asignando a cada trabajador la misión que puede asumir en base a sus capacidades y al tiempo del que disponga. Así, todos juntos, elaboramos quesos seguros, buenos y con un compromiso absoluto con el bienestar animal», explica Francisco. «Dos son nuestros principales objetivos. Por un lado, elaborar un producto de calidad y, por otro, acercar a los usuarios de la residencia al mundo laboral, asentar esta población en Almadén y, con su ayuda, llevar el nombre de este pueblo y de nuestros quesos por todo el mundo», recalcan.

No dejan nada al azar. Cuidan hasta el último detalle para reunir los más altos estándares de calidad. «Nos nutrimos de ganaderos de nuestra comarca, a los que les exigimos un manejo responsable y la garantía de que sus animales siempre están bien», señalan.

«Lo mejor es convivir con el equipo. Todos los días te enseñan algo y te dan una una lección de vida»

Durante el día, las instalaciones albergan la fábrica-taller ocupacional y, al caer la tarde, se convierte en un centro donde se organizan experiencias gastronómicas. «El mundo del queso es muy interesante y nos da mucha maniobrabilidad para organizar actividades novedosas que están calando bien en la gente y dan a conocer nuestro producto. Para esta labor de divulgación organizamos catas, degustaciones y eventos relacionados con la cerveza, el vino y otros productos de la tierra, siempre con el queso como el principal protagonista, que es lo nuestro», comenta Francisco entusiasmado.

Lo mejor de todo es que cuentan con el respaldo de los consumidores. «A la gente de la comarca le encanta comprar nuestros quesos y venir a nuestras experiencias gastronómicas. Disfrutan de productos ricos, sanos, elaborados en el pueblo y, además, saben que participan de algún modo de esta acción social. Están ayudando a otras personas que atraviesan un momento difícil de su vida y eso les gusta», concluyen.