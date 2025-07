Ábalos arremete contra Puente y apunta que realizó la auditoría con la intención de "desmarcarse de la investigación"

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha expresado sus impresiones sobre el asalto a la casa de su hija en Madrid y ha arremetido contra Óscar Puente por su implicación en la auditoria que ha denunciado.

En este sentido, en una entrevista en 'Todo es mentira' Ábalos ha repasado el incidente y a la espera de que se realice una sentencia, ha denunciado que "no hay derecho a lo que ha ocurrido" y ha mostrado su preocupación por la pérdida de intimidad que han sufrido varias personas tanto de su entorno político como de su círculo familiar.

" No quiero establecer conjeturas a la espera de la información policial. El piso de mi hija no llega a 40 metros es difícil pensar que podían encontrar algo de valor... No me consta que haya otros robos en el edificio", asevera el exdiputado que niega que haya relación con el atraco a la casa de la madre de Koldo.

A modo personal Ábalos ha aseverado que lamenta mucho que se "haya filtrado atacando a la intimidad de mi hija, que es muy joven y no tiene por qué ver sus fotos, sus cosas violentadas", ha apostillado

Ábalos refrenda su querella contra Óscar Puente

Esta mañana el representante de Transportes ha asegurado que no guarda ninguna relación en la "trama Koldo" tras afirmar que no es "la estrategia más acertada" la escogida por el exdiputado de Transportes.

Ábalos ha expresado su estrategia jurídica y los términos de la defensa que llevará a cabo para enfrentarse al banquillo de la Audiencia Nacional y ataca a Óscar Puente aseverando que "la estrategia es complicada para soportar los ataques de otros"

"La presento ya que la auditoria se mandó a la UCO y fue un informe realizado a posta, se que hubo un grado de intencionalidad de meterme en el meollo, pero no sé de donde parte esa intencionalidad". asevera.

Cabe recordar que según los audios de la trama Koldo se asevera que el ministro "tiene una cantidad de trapicheos que no es normal". "Es evidente que ha quien está loco por meterme en esta historia. Cogen una grabación de una hora y sin que se entienda bien lo que dice, tratan de meterme de manera bastante tímida... es evidente que no soy yo", ha apostillado.