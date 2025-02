Junts ha dado un paso atrás y ha anunciado que va a retirar del Congreso de los Diputados la Proposición no de Ley (PNL) que instaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que se debatiese y se votase este martes la toma en consideración de una cuestión de confianza en la Cámara Baja.

Sin embargo, el secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha cumplido con su palabra de debatir acerca de esta cuestión en el seno de la dirección del partido y, tras ello, ha comparecido en una rueda de prensa para asegurar que los de Puigdemont retiraban esta propuesta para dar margen a Sánchez para cumplir todos los acuerdos alcanzados.

No obstante, el independentista ha remarcado que esta decisión se ha tomado, no porque confíen en el presidente del Gobierno, ni en el PSOE, sino que lo han hecho porque lo pidió ayer el mediador internacional entre ambas formaciones (PSOE y Junts), Francisco Galindo Vélez, tras su última reunión en Suiza.

"Todo y no constatar la confianza que no existe con el PSOE y que está absolutamente deteriorada, hemos decidido corresponder con la decisión del embajador y hacer un último esfuerzo para evitar la ruptura. En consecuencia, el grupo parlamentario retirará la proposición no de ley, con la voluntad de dar el tiempo que el embajador nos da para materializar los acuerdos pendientes", ha explicado Turull tras asegurar que la decisión ha sido un acuerdo consensuado por toda la dirección de Junts.

Quién es Francisco Galindo, el hombre que ha logrado que Puigdemont retire la cuestión de confianza a Sánchez

Francisco Galindo Vélez es un diplomático salvadoreño que desde el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Junts el pasado 2023, actúa como mediador internacional entre ambas formaciones en sus encuentros en Suiza para llevar a cabo acuerdos de Gobierno y diferentes cesiones a los independentistas que aseguren la permanencia de Pedro Sánchez en La Moncloa.

El 2 de diciembre de 2023 participó en la primera reunión que el acuerdo político entre los socialistas e independentistas estipulaba en el acuerdo de investidura, con el objetivo de "coordinar el mecanismo internacional", el término adoptado para referirse al verificador internacional.

Entre su experiencia, destaca su trayectoria como diplomático de El Salvador y como representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Refugiados (Acnur). Además, el diplomático fue uno los responsables del proceso de paz que tuvo lugar en 2016 entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tal y como constata el medio salvadoreño 'El Salvador', que apunta que fue un testigo relevante en las negociaciones.

A todo ello se suma que el mediador internacional nombrado por PSOE y Junts tiene una "amplia experiencia en promover diálogos", motivo por el que fue designado para tal tarea entre ambas formaciones políticas, además de tener formación en Derecho y Ciencias Políticas.