Radicales se mofan con un dibujo del intento se asesinato a ertzainas en una exposición pública en San Sebastián

Un dibujo con una furgoneta de la Ertzaintza en llamas expuesto públicamente en la plaza Txofre de San Sebastián ha desatado la polémica por el malestar que ha causado en los propios agentes de la policía vasca. El vicepresidente y consejero de Seguridad Josu Erkoreka ha anunciado que ha dado la orden de retirarlo. Tal y como ha denunciado la Asociación de Ertzainas Mila Esker-Elksrtea, el dibujo hecho por un colectivo de la ciudad donostiarra tiene la intención de mofarse de un episodio acaecido en Rentería el 24 de marzo de 1995, cuando se intentó asesinar a cinco agentes de la Ertzaintza incendiando una furgoneta en la que desempeñaban su trabajo.

El ataque, según recuerda la asociación, se produjo con cócteles químicos "produciendo graves heridas a todos ellos, dejando a varios de los mismos al borde de la muerte con heridas y secuelas de por vida". Un año después de aquel episodio, los tres radicales que quemaron a los cinco ertzainas fueron condenados a seis años de cárcel. En este sentido, la organización denuncia cómo se ha podido apreciar en las últimas horas que "un grupo de adultos interactuaba frente a menores de edad mostrando un mural" que "parodiaba" este suceso.

"A pesar del fin oficial del terrorismo de E.T.A. los acólitos, los aplaudidores, los docentes de impartir cultura sectaria y de odio a los más pequeños de los barrios, acercan a las fiestas dolorosos sucesos en forma de mofa, de chanza, de entretenimiento infantil ante la mirada de toda la concurrencia", denuncia la asociación en un duro comunicado. "Como si esas situaciones fueran dignas de celebrar, de parodiar, aleccionando a los más vulnerables de nuestra sociedad en idearios de corte filo nazi, riéndose de las víctimas, de su dolor, de las secuelas que dejaron, y con una falta de empatía propia de idearios totalitarios y fascistas", añade el texto.

Erkoreka, ante las denuncias de las asociaciones policiales, ha recriminado la exposición del dibujo al considerar que es "una imagen que incita al odio y la violencia". De hecho, ha anunciado que están investigando la autoría de la imagen. "Estos comportamientos me parecen inaceptables y me recuerdan a una época pasada a la que la sociedad vasca no desea volver. Una época especialmente dura para las y los agentes de la Ertzaintza que fueron individualmente señalados, perseguidos y hostigados por el simple hecho de ser policías", ha señalado. "Repruebo lo que significa y hay detrás de este dibujo y muestro, de nuevo, mi total respaldo y apoyo a la Ertzaintza", ha añadido en un comentario a través de las redes sociales.