El PP redobla la ofensiva contra el Gobierno: "Nuestra misión es que acabe cuanto antes"

El Gobierno está cada vez más desgastado y acorralado por los presuntos casos de corrupción y por la debilidad parlamentaria dado el sometimiento que tiene a sus socios independentistas y el PP aprieta a Pedro Sánchez para que convoque elecciones para pasar página de una legislatura que "nunca debió de haber empezado". "Nuestra misión política es que acabe cuanto antes. Cuanto antes se vaya Sánchez, mejor le irá a España", ha espetado el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, en un acto de Nuevas Generaciones del PP en Torremolinos (Málaga). Cuca Gamarra, secretaria general, ha dado por muerto al Ejecutivo: "Está en fallo multiorgánico".

"En España, nuestra democracia está siendo amenazada en estos momentos", ha señalado Tellado, en referencia a Sánchez, en un acto en el que también ha estado acompañado por la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, quien ha hecho balance del trabajo de su grupo en la Cámara Alta. A juicio de Tellado, Sánchez "nunca debió de ser presidente" porque perdió las elecciones generales (quedó por detrás de Alberto Núñez Feijóo) y porque la "aritmética que le permitía ser presidente es democráticamente inviable", en referencia a los socios separatistas a los que se ha entregado. En este sentido, ha acusado a Sánchez de corrupción económico, por el "caso Begoña Gómez" y el "caso Koldo", y de corrupción moral por hacer "lo contrario" a lo que se había comprometido en campaña.

"Hoy no tenemos Gobierno, es un Gobierno que no legisla y ni siquiera es capaz de aprobar los Presupuestos", ha ahondado Tellado, proyectando la debilidad del Ejecutivo. No obstante, y en un momento en que las aguas en el bloque de la derecha andan revueltas por la ruptura entre PP y Vox, el portavoz ha pedido "concentrar el voto" para que los populares sean "el partido hegemónico". "Tenemos la obligación de unificar el voto del centroderecha. Trabajamos para todo aquel que quiera que el sanchismo pase a la historia", ha añadido.

En la misma línea que Tellado se ha pronunciado Gamarra, quien ha dado por muerto al Gobierno y ha asegurado que esta es la "peor semana" de Sánchez. En este sentido, ha recordado que Juan Carlos Barrabés, amigo de Begoña Gómez, declaró el lunes como testigo e involucró a Sánchez; el martes, un juez pidió al Supremo que impute al fiscal general Álvaro García Ortiz por el presunto delito de revelación de secretos, una situación inédita; el miércoles, la Universidad Complutense pidió al juez que investigue a Begoña Gómez por "apropiación indebida"; y, finalmente, este viernes, declaró la propia Begoña Gómez ante el juez.

A juicio de Gamarra, "hoy España sufre un Gobierno bastante peor" que el de Felipe González y el de José Luis Rodríguez Zapatero. "Y parecía imposible", ha espetado la secretaria general del PP, quien ha asegurado que la política de vivienda de Sánchez "es mantener su residencia en Moncloa" con el "pago" a los socios a cambio de votos; la política de emprendimiento "se llama Begoña Gómez", que es "tráfico de influencia" y quieren "hacer creer que la mujer del presidente tiene talento y gran capacidad para emprender"; la política del esfuerzo es la del hermano de Sánchez, quien ha aducido que el "absentismo laboral no es delito" en relación con la investigación judicial que hay en su contra; o, la política de lucha contra la violencia de género "está basada en enriquecerse", en referencia a la directora del Instituto de las Mujeres y su directora Isabel García, quien puede haberse enriquecido a costa de la administración pública.

"La regeneración en España va a llegar a través del PP y de Feijóo", ha concluido Gamarra, quien ha pedido a Sánchez que redacte su "tercera carta" para anunciar la "dimisión".