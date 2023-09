Robles pide a la UE más impliación en África: "Rusia puede ocupar el territorio"

La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha comparecido hoy por videoconferencia ante la Subcomisión de Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo en Bruselas para explicar las prioridades de su cartera durante la Presidencia española de la Unión Europea (UE) de este segundo semestre del año. Y allí, ante los representantes de los estados miembros, ha vuelto a insistir en la necesidad de no olvidarse del flanco Sur, de África y de la inestabilidad que se vive en el Sahel tras los últimos golpes de estado en la zona. Una intervención, en la que ha alertado del "terrible divorcio entre Europa y África", algo que podría aprovechar Rusia.

Es uno de los retos que se ha marcado Defensa para este semestre de Presidencia española, lograr que la UE actúe, en el ámbito de la seguridad y la Defensa, con un "enfoque geográfico de 360 grados frente a las amenazas, evitando focalizarse en una única región", en referencia a la invasión de Ucrania por parte de Rusia y a la necesidad de no olvidar las amenazas que llegan desde África en forma de terrorismo o tráficos ilícitos. Además de una cada vez mayor presencia de Rusia en el continente.

Por ello, durante su intervención ha repetido en varias ocasiones que para España -y para Europa- África y en particular el área del Sahel es una zona prioritaria. "Hemos de reforzar los vínculos con nuestros socios globales", ha dicho Robles destacando los "lazos de unión con África". Sobre todo, porque ha asegurado que le produce "una profunda preocupación" la situación en el Sahel, "un ámbito de interés prioritario" como "nueva frontera avanzada en el sur".

"Rusia puede ocupar el territorio"

"Debemos apostar por la estabilidad en el Sahel tras los golpes de Estado", ha dicho la ministra dejando claro que "cada país puede tener una posición distinta, pero tenemos que hacer todos un esfuerzo muy importante". Y ha ido más allá al reclamar un refuerzo del Mecanismo Europeo de Apoyo a la Paz para no centrarlo únicamente en Ucrania y que vuelva a mirar a África, uno de sus objetivos cuando se creó.

"África nos preocupa enormemente. Y nos preocupa porque se produce un terrible divorcio entre Europa y África", ha dicho Robles haciendo hincapié en que los dirigentes africanos con los que ha mantenido conversaciones han puesto de relieve "ese divorcio". Una situación que, como ha avisado la ministra española en funciones, obliga a la UE a "una reflexión firme y seria de lo que pasa allí", porque una de las consecuencias del abandono del continente "puede ser que Rusia ocupe el territorio".

Y entre otros problemas, ha destacado que "la población de esos países no tiene para comer, la gente se muere de hambre. Tenemos que pensar en sus ciudadanos". Por este motivo, ha insistido en que "la UE no puede ponerse de perfil en África. Tenemos que abordar con seriedad y sin complejos la situación en el Sahel". Y ha sentenciado que ahora, "tenemos que trabajar unidos frente al enemigo, que es Rusia en Ucrania, pero siendo muy conscientes de las debilidades que hay en el mundo".