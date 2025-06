Rufián sigue en el Congreso una década después de asegurar que se iría tras "18 meses": "No hay Plan B. Ni un día más"

En el mundo de la política actual, prometer es casi un arte. Durante las campañas electorales, muchos políticos sacan la 'artillería pesada' y despliegan discursos populistas, cargados de ilusiones, compromisos y grandes planes para mejorar la vida de los ciudadanos, prometiendo 'el oro y el moro' con tal de recaudar votos.

Sin embargo, son múltiples los casos en los que, una vez logrado el rédito político, las promesas se desvanecen como si nunca hubiesen existido, llegando inlcuso a justificar lo injunstificable y dando lugar a situaciones cuanto menos incrédulas y humorísticas.

En este sentido, una de las personas que probablemente se le viene a alguien a la cabeza en este sentido es Gabriel Rufián, quien a su llegada al Congreso de los Diputados hace ya una década prometió que no estaría "más de 18 meses" en su escaño. Una afirmación que, a la vista está, ha caído en saco roto.

"18 meses en el Congreso; ni un día más"

Corría el año 2015 y las elecciones generales previstas para el 20 de diciembre estaban a la vuelta de la esquina. Entonces, el independentismo de ERC pretendía aumentar sus escaños en el Congreso de los Diputados con respecto a la anterior Legislatura, y el joven Gabriel Rufián irrumpió en la política como cabeza de lista de la formación a la Cámara Baja.

El catalán tenía una gran ambición por conseguir formalizar la independencia de Cataluña, y por ello durante la campaña electoral aseguró en reiteradas ocasiones que su objetivo en Madrid sería llevar a cabo tal efecto en menos de cuatro años y, una vez conseguido, volver a lo que él consideraba -y sigue haciendo- su "país".

"No contemplamos el escenario de no poder cerrar el proceso de investidura en cuatro años. No hay 'Plan B'. No estaré en el Congreso ni un día más de los 18 meses que marca la hoja de ruta", afirmó en varias ocasiones el catalán. "En 18 meses dejaré mi escaño para regresar a la República Catalana", reafirmó el republicano.

Sin embargo, una década después, Rufián todavía sigue ocupando su escaño en el Congreso, esta vez con grupo parlamentario propio tras la cesión de varios diputados del PSOE por orden de Pedro Sánchez para lograr su investidura. Y todo parece apuntar a que el republicano no tiene intención de irse de Madrid, por lo menos a corto plazo, pues todavía tiene por delante más de media Legislatura.