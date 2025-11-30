El PP sale a la calle: "Sánchez es el peor peligro de la historia de la democracia"

El PP ha tomado este domingo la explanada del madrileño Templo de Debod para protestar contra la corrupción en el Gobierno de Pedro Sánchez. Ante miles de personas, el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha estado arropado por el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, y por la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso.

Ayuso ha asegurado que España "está abandonada a manos de una mafia, que no un Gobierno, que lo único que necesita es tenernos divididos, enfrentados". "Ese es el leitmotiv de sus vidas: que no gobierne el otro", ha añadido. "Es imperdonable pretender gobernar con una España partida en dos", ha añadido.

"España está ingobernada por la corrupción y la mentira", ha denunciado Díaz Ayuso, que se ha referido al Ejecutivo como una "coalición corrupta que llegó mintiendo, comprando voluntades, con el dinero de todos los españoles, y así se están manteniendo".

Para ella, esta coalición "se sustenta sobre la peor trama de corrupción que puede haber, que es blanquear a Bildu y hacerle fundamental a cambio de entregarle Pamplona".

José Luis Martínez Almeida ha calificado el Gobierno de Pedro Sánchez como "el peor peligro de la historia de la democracia". En la manifestación contra el Ejecutivo que el PP ha convocado en el Templo de Debod, en la capital, el alcalde ha dicho que se trata "del peor gobierno, en el peor momento".

"Gobernar sin el Parlamento es gobernar contra el pueblo", ha denunciado, y ha querido mandar un mensaje de "optimismo": "Resistiremos y ganraremos a un Gobierno que nació en un caserío, en una negociación con Arnaldo Otegi, y morirán con la democracia, morirán con los votos de todos los españoles".

Almeida también ha hecho referencia al famoso Peugeot en el que Sánchez recorrió la península junto a José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García. "Eso no era un coche, era un furgón policial con presos preventivos", ha dicho. "Vino como un feminista y las primarias se las pagó con los prostíbulos del suegro", ha denunciado.