Sumar presiona al PSOE en el Congreso para revertir terrenos militares a un uso civil en Aragón

Sumar, a través de Chunta Aragonesista (CHA), ha planteado en el Congreso que el Gobierno revierta a uso civil terrenos aragoneses ocupados por instalaciones militares y que se destinen a proyectos de desarrollo sostenible, innovación, investigación y mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

En una proposición no de ley para ser debatida en la Comisión de Defensa, recogida por Europa Press, CHA alega que Aragón "soporta desde hace décadas" una "presión militar desproporcionada" en relación con su territorio y población y que algunas de las instalaciones generan impactos sociales, ambientales y económicos.

La iniciativa pone el foco en Zaragoza y asegura que un tercio de su término municipal está destinado a usos militares. Lamenta que las explosiones y detonaciones del campo de San Gregorio se escuchan en barrios del norte, lo que genera "preocupación y molestias" en la población, y que los "numerosos accidentes" que se suceden provocan heridos e incendios que han calcinado 7.656,50 hectáreas, según datos del Gobierno.

En el caso concreto de Zaragoza, la formación integrada en Sumar en el Congreso censura que "las servidumbres de la base aérea imponen el control militar del aeropuerto civil, provocan el impacto del paso de aviones militares en la zona sur de la ciudad y condicionan y limitan la expansión de infraestructuras estratégicas, como el propio aeropuerto y la plataforma logística PLAZA. Precisamente junto a PLAZA se estrelló un caza F-18 el 19 de mayo de 2023.

Asimismo, CHA refleja la pérdida de acceso a un valioso patrimonio histórico y cultural, como los castillos del Castellar, Candespina, Alfocea, Miranda o el Picote de San Martín, que permanece oculto y sin posibilidad de conservación adecuada.

Y CHA también hace referencia a proyectos futuros. El 11 de diciembre de 2024 el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Delegación del Gobierno español en Aragón presentaron ante la ministra de Defensa el proyecto de creación en el entorno de la capital aragonesa de un 'hub' logístico e industrial de Defensa.

Por otro lado, la formación aragonesista alerta del "riesgo evidente" que la "presión militar" tiene sobre la población civil de este territorio por sucesos como el encañonamiento de un joven de 16 años en Jaca en junio de 2020 por cinco militares del Regimiento Galicia 64 que se encontraban realizando maniobras en el casco urbano de esta localidad y el militar que en enero de 2020, en una noche de copas en Zaragoza, propinó un puñetazo a un taxista dejándolo en coma hasta su muerte.

Por todo ello, CHA reclama iniciar el proceso de "desmantelamiento progresivo" y reversión a uso civil de los terrenos ocupados por el campo de maniobras de San Gregorio y el polígono de tiro de las Bardenas Reales y encargar una auditoría ambiental independiente sobre el estado de los suelos, la flora, la fauna y el patrimonio cultural de los terrenos afectados, que sirva de base para un plan de restauración y recuperación.