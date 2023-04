Sánchez evita las explicaciones sobre la relación con Marruecos y el cese de la exministra Laya

Pedro Sánchez comparecía este miércoles ante el Pleno del Congreso para dar cuenta de tres asuntos: el último Consejo Europeo, Ucrania y Marruecos. Sin embargo, sobre este último punto, apenas ha pronunciado palabra pese a las explicaciones que han exigido los distintos grupos parlamentarios de la Cámara Baja. En concreto, sobre las relaciones con Marruecos, había una cuestión candente: si la monarquía magrebí instó al cese de la exministra de Exteriores, Arancha González Laya.

Sin embargo, Sánchez ha guardado silencio, a pesar de que los grupos parlamentarios han preguntado con insistencia por el cese de Laya, ya que, según ha publicado "El Confidencial", podría haber obedecido a una exigencia de Marruecos. Tanto el PP, como Vox, Ciudadanos, Coalición Canaria, Bildu o la CUP, han pedido explicaciones al presidente del Gobierno, pero no han conseguido ningún dato más al respecto.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha interpelado al presidente del Gobierno sobre qué es un «éxito diplomático» para Sánchez. «¿Que le llame por teléfono el Rey Mohamed VI mientras le da plantón? ¿Esa es la nueva relación con Marruecos? Por cierto, ¿sabe ya cuándo va a ser la visita que se ha prometido?», preguntó para recalcar que la política de Sánchez respecto al Sáhara «ha sido también desautorizada» por el Parlamento.

Además, recordó que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue reprobado por el Congreso por sus «mentiras» en los sucesos de la valla de Melilla y desde el «propio Gobierno se pide su cese», en alusión a las palabras de la vicepresidenta Yolanda Díaz.

La portavoz del PP indicó que lo ocurrido alrededor del Sáhara «es una nebulosa que nadie de su Gobierno quiere aclarar». «Algunos en privado dicen incluso que sencillamente no saben cómo explicarlo. Le pido que lo haga usted y que lo haga hoy aquí, porque estamos hablando de temas muy serios. Estamos hablando de la soberanía de nuestro país». Dicho esto, Gamarra emplazó al presidente del Gobierno a explicar las informaciones que se están publicando en los medios y que, a su juicio, tiene «responsabilidad» de aclarar en sede parlamentaria y le lanzó una batería de preguntas sobre ello.

«¿Cesó a la ministra de Exteriores a petición de Marruecos? Sí o no. ¿Ha adoptado más decisiones en solicitudes similares a lo anterior? ¿Sí o no? ¿Cambió la política exterior del Sáhara sin consultar ni al resto del Gobierno ni al resto de los grupos por motivos ajenos a los intereses generales? ¿Sí o no? ¿Tiene algo que ver con todo esto la información, por lo visto, robada de diferentes móviles entre ellos el suyo y el de varios de los sus ministros?», le interrogó.

Gamarra emplazó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a aclarar ante el Pleno del Congreso si cesó a la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, a petición de Marruecos y si el robo de datos en móviles como el del propio presidente del Gobierno tiene que ver con el giro en el Sáhara. Según recalcó, lo ocurrido alrededor del Sáhara «es una nebulosa que nadie» del Gobierno quiere aclarar.

Gamarra exigió estas explicaciones en el debate que se celebra en el Pleno del Congreso sobre Marruecos, Ucrania y el último Consejo Europeo, donde le recriminó a Sánchez que acuda al Parlamento «a rastras» porque el PP ya había exigido que diera explicaciones en relación a los resultados de la reunión de alto nivel con Marruecos. «