Sánchez mantiene el pulso a la OTAN y no se baja del 2,1%: “España es la solución, nunca el problema"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido ante la prensa internacional, orgulloso del papel de España en esta cumbre. Antes de que Donald Trump amenazase a nuestro país por su oposición a gastar en Defensa con aranceles, Sánchez ha asegurado que “España es la solución, nunca el problema” y “está firmemente comprometida con los objetivos de capacidad, lo vamos a hacer en tiempo y forma como lo hemos hecho siempre”.

El Gobierno mantiene que tan solo deberá gastar el 2,1% del PIB para cumplir los objetivos de capacidades suscritos con la Alianza, incluido el 1,5% de gasto en seguridad entendido como partidas que incluyen las las infraestructuras y la lucha contra las amenazas híbridas. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha asegurado durante esta cumbre que no comparte estos números. España deberá enviar planes anuales y habrá una revisión de estas cifras en 2029.

El presidente del Gobierno niega que este cálculo sea arbitrario y ha recordado que este computo ha sido elaborado por el ejército español. La delegación española explica que la declaración aprobada es lo suficientemente ambigua para que España no gaste el 5% siempre y cuando cumpla con los objetivos de capacidades. De hecho, el presidente del Gobierno compareció el pasado domingo para desvelar una carta de Mark Rutte en la que, según la versión de Sánchez, éste avalaba esta interpretación. Días antes, España había enviado otra carta el ex primer ministro holandés en la que le mostraba su oposición a subir el gasto militar hasta el 5%. Esta misiva fue filtrada a la prensa española, lo que fue valorado como un movimiento para acallar a los socios de gobierno

Sánchez también ha arremetido contra el Ejecutivo anterior de Mariano Rajoy. Ha asegurado, que durante su mandato, España ha aumentado el gasto en Defensa en un 70% mientras que durante la época de Mariano Rajoy estuvo congelada esta partida. En el año 2014, los aliados acordaron llegar al 2% en el año 2024. Durante todo este tiempo, España ha estado en el vagón de cola junto a Luxemburgo y Bélgica, con unas cifra alrededor del 0,9%. España se había comprometido a llegar al montante del 2% en el 2029, pero las presiones internacionales de los últimos meses con la llegada de Donald Trump le han obligado a modificar sus planes iniciales. En el mes de abril, Sánchez dio un giro radical a su discurso y prometió llegar a esta cifra del 2% este año.

Defiende su plan "realista y suficiente"

Según Sánchez, el compromiso adquirido por España durante esta cumbre resulta “suficiente, realista y compatible” con el modelo social y el Estado de bienestar que él defiende. El presidente del Gobierno ha asegurado que comprometerse al 5% hubiese sido un “absoluto error” y ha vaticinado que un Gobierno de Alberto Nuñez Feijoo sí se hubiese rubricado la cifra del 5%. Además, también ha recordado, una vez más, que nuestro país es uno de los que más contribuye con misiones en el extranjero, incluido el flanco oriental de la Alianza. Un mantra habitual de la diplomacia española durante todas estas negociaciones.

Lo cierto es que Pedro Sánchez se ha convertido en el antagonista de Trump durante esta cumbre. El digital Político, el más leído de la burbuja comunitaria, ha tachado al presidente español como el nuevo “villano” y el “paria”.

La propia foto de familia de los 32 aliados al comienzo de la sesión de este jueves ha mostrado a Sánchez orillado a un extremo y sin hablar con otros líderes. Algo extraño en él, que en otros encuentros no tenía problemas para relacionarse con sus homólogos y no rehuía los corrillos sino más bien todo lo contrario. Antes de comenzar la sesión, ha seguido evitando el contacto con sus colegas y tan solo se le ha visto departiendo con el líder turco Recep Tayyip Erdogan a través de una interprete. Resulta difícil de saber hasta que punto este aislamiento ha sido impuesto o buscado, pero todo indica que ha evitado el contacto con Trump. Al ser preguntado por esto en rueda de prensa, Sánchez le ha quitado importancia y se ha limitado a asegurar que esta falta de contacto no tiene ninguna importancia, ya que “habrá mas oportunidades” de reunirse con el mandatario estadounidense.